Ottime notizie per i telespettatori di Una vita che oggi 1° giugno potranno seguire ben due puntate della loro telenovela preferita. La prima verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa, appena dopo la soap Beautiful, mentre la seconda andrà in onda in seconda serata su Rete 4. Dopo la variazione dello scorso martedì sera, con l'inaspettata cancellazione di Una Vita e Il Segreto, Mediaset ha deciso di spostare gli episodi proprio al sabato.

La scelta dovrebbe essere riconfermata anche la prossima settimana, sempre al posto dell'episodio del martedì che non verrà riconfermato. La puntata di oggi sarà ampiamente dedicata a Silvia e Arturo, che con coraggio riusciranno a smascherare il piano orchestrato dal generale Zavala per uccidere il re.

Palinsesto Una Vita: le novità dei prossimi giorni

Novità più o meno positive si alterneranno nella programmazione di Una Vita dei prossimi giorni.

Anticipazioni Una Vita, oggi: Arturo salva Silvia

Oggi la telenovela spagnola andrà in onda per ben due volte: la prima dalle ore 14:10 circa fino alle ore 15:20 circa su Canale 5, mentre la seconda comincerà alle ore 22:25 circa e proseguirà fino alle ore 23:30 su Rete 4. Domani 2 giugno, l'intero palinsesto della rete ammiraglia Mediaset verrà stravolto. In occasione della Festa della Repubblica italiana (ma tale decisione potrebbe essere riconfermata anche la prossima domenica) Una Vita, Beautiful e Il Segreto non ci saranno e verranno sostituite da altre fiction.

Passando, infine, agli orari della prossima settimana, Una Vita sarà caratterizzata da un maxi episodio quotidiano che prenderà il posto anche di Uomini e donne.

Una Vita anticipazioni: Arturo salva Silvia

Passando alle anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale di oggi 1° giugno, Arturo e Silvia saranno gli assoluti protagonisti di una trama ricca di suspense. Anche se la donna si renderà conto del tentativo del generale di avvelenarla, coraggiosamente porterà avanti il suo piano per smascherare l'attentato contro il re.

La Reyes cercherà tra le carte del marito e troverà i documenti compromettenti che andava cercando. Poco dopo riuscirà a mostrare tali prove ad Arturo ma, proprio in quel momento, Zavala li coglierà in flagrante, facendo precipitare la situazione. A questo punto, Valverde sarà costretto a rivelare tutta la verità all'Associazione dei Patrioti, trovando tra di loro dei sostenitori che alla fine lo aiuteranno a salvare Silvia. Tra di loro ci sarà anche Tamayo che si schiererà dalla parte di Valverde, tradendo il generale Zavala, solo per non essere giustiziato come il suo superiore.

Nel frattempo, ad Acacias 38 Ursula comincerà a ricordare alcuni particolari drammatici del suo passato: attraverso alcuni flashback rivivrà la violenza subita da giovane, pensiero che le causerà una crisi di ansia.