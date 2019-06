Nuovi episodi con la soap opera di Rai tre 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 24 al 28 giugno svelano che diventerà sempre più centrale la presenza di Leonardo nella vita della famiglia Ferri. L'amico di Tommaso non avrà alcuna intenzione di lasciare la città di Napoli. La situazione subirà delle complicazioni dopo che Filippo dovrà partire per motivi lavorativi.

Una proposta allettante

Leonardo approfitterà del retroscena e penserà di fare una proposta allettante a Serena (Miriam Candurro) e alla figlia Irene. Il giovane uomo chiederà loro di fare un giro in barca con l'intento di accattivarsi le simpatie della famiglia Sartori. Diego vorrà andare fino in fondo riguardo alla relazione tra Eugenio e Beatrice cominciando a seguire l'amante della Lucenti. Il momento della gita, dopo l'iniziale clima di tranquillità, si rivelerà essere un disastro e il motivo sarà dovuto al fatto che Leonardo racconterà alla Cirillo un segreto oscuro. Vittorio (Amato D'Auria) si troverà diviso tra due donne e farà i conti con le provocazioni di Anita dopo aver iniziato una relazione con Alex.

La sofferenza della signora Giordano dopo un periodo difficile dovuto alla distanza dagli affetti

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina che attraverserà un periodo complicato nella sua esistenza e farà i conti con la solitudine. L'imprenditrice si accorgerà dell'assenza della nipote e soffrirà per la lontananza di Elena e Alice. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cadrà in preda alla fragilità per via dei ritmi di lavoro e dei continui contrasti con il dottor Palladini che imporrà le decisioni alla Giordano.

Marina mostrerà segni di cedimento e cadrà in preda alla depressione. Arriveranno nella città di Napoli i genitori di Nadia pronti per sconvolgere i piani di Renato (Marzio Honorato).

Raffaele chiede aiuto a Otello per far riuscire il piano

Ci saranno ulteriori complicazioni nella vita di Marina che si renderà conto di essere rimasta vittima di una rapina nella villa. La donna non saprà in che modo gestire la questione ma il furto rappresenterà un altro duro colpo per la nonna di Alice.

Raffaele si servirà dell'aiuto di Otello per far andare in porto il piano volto a far ottenere a Renato il rispetto da parte dei genitori della compagna. Marina sarà in grado di ricostruire quanto successo e si accorgerà di essere rimasta priva della cornice con la sua foto. La madre di Elena (Valentina Pace) finirà per sfogare la sua rabbia sulla cameriera, considerata la colpevole. Infine, Arturo continuerà a rimanere nei pressi della villa della Giordano.