Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole attirano l'attenzione dei telespettatori che sono incuriositi dalla presenza di alcuni cambiamenti nelle vicende della serie televisiva.

Il giornalista vuole aiutare Mimmo dopo quanto successo al bar

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 giugno raccontano che Michele, dopo la rapina avvenuta al bar di Silvia, vorrà aiutare Mimmo a fare una scelta importante. Il giornalista si renderà conto delle paure del ragazzo dipendente dalle scelte dell'amico Maurizio e sarà pronto a dargli supporto.

Guido (Germano Bellavia) e Vittorio (Amato D'Auria) ritroveranno il giusto equilibrio dopo aver trovato la stabilità con le due rispettive fidanzate. Si avvertirà la preoccupazione per Assunta che comincerà a sentire il peso della solitudine ma potrà godere del conforto delle persone vicine.

Marina alle prese con i cambiamenti che hanno delle conseguenze sul rapporto con gli operai

Diego (Francesco Vitiello) proseguirà le indagini sul conto di Beatrice per capire se la donna abbia una relazione con un altro uomo ma rimarrà di stucco dopo aver visto la Lucenti in compagnia di Eugenio.

La madre di Elena (Valentina Pace) dovrà confrontarsi con il passare del tempo che ha riservato delle sorprese inaspettate alla signora Giordano. Michele proseguirà il dialogo con Domenico nella speranza che il ragazzo decida di recarsi dalla polizia per confessare i suoi reati. Diego si dirà sicuro del fatto che Beatrice abbia una relazione con il magistrato Nicotera e non saprà in che modo comportarsi di fronte a questo colpo di scena.

Filippo, Roberto e Serena danno l'ultimo saluto al defunto Tommaso

Otello (Lucio Allocca) e Silvia (Luisa Amatucci) mostreranno opposizione rispetto alla decisione di Michele di dare un aiuto a Mimmo.

Andrea e Arianna ritroveranno la serenità dopo aver deciso di compiere un passo importante nella storia d'amore. Alessandra incontrerà le difficoltà nel corso del trasferimento alla Terrazza e la situazione avrà dei peggioramenti a causa del comportamento della sorella. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si preparerà ad accogliere nella città di Napoli l'amico di Tommaso. Leonardo si dimostrerà intenzionato a riportare la barca del fratello di Filippo nella città di Napoli e Serena dovrà ricredersi nei confronti delle colleghe cinesi.

Alex sarà scossa dal clima di ostilità respirato all'interno della terrazza. Giungerà il giorno dei funerali di Tommaso dove ci sarà la presenza di Roberto, Filippo e Serena. Infine Niko convincerà Beatrice a dire la verità sulla vita sentimentale.