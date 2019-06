Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda la prossima settimana dal 17 al 21 giugno saranno ricche di colpi di scena. Dopo l'ennesima rapina al Vulcano, Mimmo e Maurizio prenderanno Michele in ostaggio. Anita, invece, proverà a riconquistare Vittorio con le armi della seduzione.

Vittorio, Anita e Alex: Upas spoiler 17-21 giugno

Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole della prossima settimana riportano che Vittorio riuscirà finalmente a convincere Alex ad andare a vivere alla terrazza.

La giovane era stata abbastanza riluttante a fare tale passo, poiché sapeva che la piccola Mia l'avrebbe presa male. La ragazzina, infatti, cercherà di boicottare il trasferimento della sorella, parlando male di lei agli altri inquilini dello stabile, arrivando addirittura ad affermare che sarebbe stata maltrattata. La cameriera cercherà di rimediare, costringendo la pestifera sorellina a confessare di aver mentito. Mia però non demorderà, anzi rincarerà la dose.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 giugno.

Purtroppo i problemi di Alessandra non termineranno. Infatti, mentre cercherà il sostegno di Vittorio per risolvere la questione, tornerà la bella Anita. Quest'ultima chiederà al giovane di accompagnarla ad una serata al teatro, ma lui rifiuterà per stare accanto alla fidanzata allo scopo di aiutarla a trovare una soluzione per la sorella Mia.

La rossa non accetterà tanto facilmente il rifiuto, e deciderà di presentarsi a casa di Del Bue, e lo farà in un modo subdolo con un trucco da vamp e un abito nero molto sensuale. La tentazione per il figlio di Guido sarà ancora forte, con la ragazza che lo metterà decisamente in difficoltà.

Michele vuole aiutare Mimmo

Gli spoiler di Un Posto al Sole dal 17 al 21 giugno rivelano che Michele deciderà di aiutare Mimmo nonostante quest'ultimo gli abbia fatto del male. Marina, invece, scoprirà che i suoi operai hanno sempre meno stima di lei e cercherà di trovare una soluzione. Diego non si rassegnerà alla fine della sua storia con la bella Beatrice. Il giovane sarà sempre più sicuro che la Lucenti abbia una nuova relazione, e farà anche una scoperta sconvolgente.

Vedendola con Eugenio Nicotera, penserà che abbia una tresca segreta con lui. Di conseguenza, deciderà di smascherarli cogliendoli sul fatto.

Anche Niko cercherà di parlare con Beatrice, ma non ci riuscirà. Alla fine, dopo numerosi tentativi, convincerà l'avvocatessa a raccontargli della sua vita sentimentale, e così il figlio di Renato le consiglierà di pensare bene alle conseguenze che potrebbero derivare dalla relazione con un uomo sposato. Infine Roberto, grazie all'appoggio di Serena e Filippo, darà l'ultimo saluto a Tommaso, in quanto Leonardo arriverà a Napoli con la barca dell'uomo.

Assunta, vedendo Mariella e Guido sempre più uniti e felici, inizierà a sentirsi molto sola.