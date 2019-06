Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un posto al Sole, che riesce a tenere alto l'interesse del pubblico con l'arrivo di nuovi personaggi. Un esempio si ritrova nella figura di Arturo, che entrerà nella vita di Marina Giordano dopo essersi macchiato del furto all'interno della villa dell'imprenditrice. Si tratta di una storia nuova che prende forma all'interno di Un posto al sole, regalando nuove curiosità ai telespettatori, desiderosi di avere delle informazioni intorno al personaggio di Arturo.

Parliamo di un uomo anziano che si è presentato nell'abitazione della nonna di Alice per rubare la cornice con la foto della donna. Non si capisce il motivo di questo furto, che non ha alcun tipo di natura economica ma si limita a creare delle sofferenze nell'animo di Marina. Massimiliano Iacolucci, che dà il volto ad Arturo, si distingue per essere un attore di grande esperienza nel mondo della televisione. Non è la prima volta che prende parte a una fiction di rilievo: infatti è già avvenuto nel 2000 quando ha partecipato a un episodio della serie Don Matteo.

Arturo si legherà a Marina

Il personaggio di Arturo potrebbe far ritornare Marina ai ricordi del passato, in un momento in cui l'imprenditrice vive un periodo di fragilità. La donna non riesce ad accettare la distanza dalla figlia Elena e dalla nipote Alice, che si trovano nella città di Londra. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si dice ignara dell'identità della persona che possa aver commesso questo gesto e finisce per accusare del furto la domestica.

La presenza di nuove storyline

Ci sarà tempo per fare la conoscenza di questo personaggio inedito e i titoli di coda danno la possibilità di avere maggiori info intorno a questa new entry. L'attore Massimiliano Iacolucci si è distinto per aver preso parte a fiction televisive di un certo successo negli anni Novanta. Ci sono altre storyline che tengono impegnati i telespettatori, come avvenuto nel caso di Leonardo, interpretato dall'attore Erik Tonelli.

Il sosia di Tommaso avrà modo di fare amicizia con Serena durante l'assenza di Filippo (Michelangelo Tommaso) e accompagnerà la signora Sartori e la figlia Irene per una gita in barca. Gli spoiler sottolineano che la giornata inizierà nel migliore dei modi ma potrebbero esserci dei retroscena inaspettati. Infine un altro capitolo si concentra intorno all'arrivo a Napoli dei genitori di Nadia, ignari del fatto che la figlia sia fidanzata con Renato (Marzio Honorato).