Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Vittorio, Alex e Anita che, a quanto pare, non si rassegnerà all'idea che il giovane Del Bue possa snobbarla e farà di tutto per sedurlo. Nel frattempo Alex dovrà pensare a badare alla pestifera sorellina Mia e avrà modo di conoscere Assunta, la madre di Vittorio.

Alex e Vittorio in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato D’Auria) non riusciranno a vivere serenamente il loro rapporto di coppia a causa delle continue interferenze di Anita (Ludovica Bizzaglia) e Mia (Ludovica Nasti).

Quest'ultima, gelosa della sorella maggiore, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà la giovane coppia, intromettendosi nei loro discorsi e avanzando continuamente puerili pretese. Successivamente Vittorio inviterà Alex ad accompagnarlo in radio per assistere alla registrazione del suo programma, ma Mia non sarà affatto d'accordo e obbligherà la sorella a rinunciare all'invito per farsi riaccompagnare a casa. A questo punto Vittorio, si avvierà mestamente verso lo studio, dove farà un inaspettato incontro che potrebbe cambiargli la giornata.

Il gioco di Anita per riconquistare l'ex fidanzato

Rimasto solo, dopo aver registrato il suo programma radiofonico, Vittorio vedrà spuntare negli studi vuoti Anita (Ludovica Bizzaglia), più provocante che mai. Nel frattempo Alex, dopo aver accompagnato la sorella minore a casa, giungerà in radio per fare una sorpresa a Vittorio. Fortunatamente la ragazza non si accorgerà della presenza di Anita, che, in quel momento, sarà accovacciata sotto la scrivania per raccogliere la sua borsetta.

Vittorio riuscirà abilmente ad allontanare la sua fidanzata prima che possa succedere un danno irreparabile, ma lo scampato pericolo farà capire al giovane Del Bue che i tempi dei giochetti sono ormai finiti e che dovrà quindi fare una scelta. Nel frattempo Anita accetterà di aver perso questa mano, ma si preparerà a sfoderare un asso nella manica.

Vittorio pronto a scegliere

In seguito Alex avrà modo di conoscere la madre di Vittorio, ma questo loro confronto metterà ancora più in crisi il ragazzo sulla natura dei suoi sentimenti.

Il giovane, esasperato dalle intromissioni di Assunta (Daria D'antonio) nella sua relazione, proporrà ad Alex una fuga romantica, tuttavia nella sua testa continuerà a persistere il pensiero di Anita. A questo punto Vittorio capirà di essere giunto dinanzi ad un bivio e deciderà che è arrivato il momento di scegliere definitivamente con quale delle due ragazze stare.