Al centro delle trame delle puntate di Un posto al sole della prossima settimana dall'1 al 5 luglio, come ci rivelano le anticipazioni, troveremo Anita, Alex e Vittorio con la prima che cercherà di sedurre il Del Bue. E ancora, si tornerà a parlare di Mimmo in quanto Michele incontrerà i suoi genitori. Ecco i dettagli di ciò che vedremo prossimamente.

Sempre più rivali in amore

Alex e Vittorio non riusciranno proprio ad avere una vita di coppia serena come ci rivelano le anticipazioni della soap della prossima settimana.

In primis per colpa di Mia che continuerà ad essere gelosa della sorella maggiore. Un giorno, infatti, mentre i tre si troveranno al Caffè Vulcano, il Del Bue inviterà la sua fidanzatina a fargli compagnia alla radio dove dovrà registrare una puntata del suo programma. Alex ne sarà felice ma la sorellina vorrà tornarsene a casa da sola per cui la ragazza sarà costretta ad accompagnarla.

Vittorio, quindi, sarà così costretto ad arrendersi e si recherà alla radio da solo.

In tale luogo, però, troverà una compagnia inaspettata. Quando gli studi saranno oramai vuoti, infatti, spunterà la bella Anita più ammiccante che mai. La rossa lo inviterà ad uscire ed il figlio di Guido farà fatica a resistere. Un'altra visita inaspettata poco dopo lo gelerà. Dietro il vetro, infatti, vedrà Alex. Fortunatamente quest'ultima non vedrà la Falco in quanto la giovane sarà intenta a raccogliere la sua borsetta sotto la scrivania. Vittorio la porterà quindi via prima che si crei un malinteso e le dirà di essere stufo di tali giochetti. Anita incasserà tale fallimento ma avrà un jolly da giocare.

Upas trame inizio luglio

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'1 al 5 luglio su Rai 3 alle 20:45 circa dopo il programma "Vox Populi" ci raccontano che Diego si lascerà convincere dal padre a mettere finalmente la parola fine al suo amore per Beatrice. Il ragazzo cercherà di dimenticare quindi l'amata concentrandosi anima e corpo sul lavoro.

Michele, invece, continuerà ad aiutare Mimmo. Incontrerà infatti i familiari di quest'ultimo e cercherà di sapere da loro cosa rischia il ragazzo.

Contemporaneamente a tali vicende, Leonardo continuerà a restare a Napoli e conoscerà meglio Serena alla quale mostrerà anche un suo lato oscuro. Filippo, invece, farà una proposta al marinaio che metterà la povera Serena in allarme.

Intanto Giulia continuerà ad avere seri problemi con Denis e Angela lo scoprirà a seguito di una lite al lavoro. Infine Guido e Mariella decideranno di partire per la vacanze estive insieme al piccolo Lollo e Cerruti ne sarà molto triste.

Un invito a cena, però, gli farà tornare il buonumore.