Ieri sera, lunedì 10 giugno, è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello 16. Ad aggiudicarsi la vittoria, ed il conseguente montepremi di 100 mila euro, è stata Martina Nasoni. La "ragazza dal cuore di latta", musa ispiratrice dell'omonima canzone di Irama al Festival di Sanremo, ha vinto questa sedicesima edizione del Reality Show più seguito di sempre.

Ad ogni modo, dando un'occhiata ai dati auditel, è possibile mettere in evidenza alcune questioni.

I risultati raggiunti nel corso della puntata finale sono pari al 22% di share con 3,3 milioni di spettatori. Risultati discreti anche se alquanto bassi rispetto alle medie ottenute nel corso delle finali delle precedenti edizioni del GF. In ogni caso, sommariamente l'edizione di quest'anno è andata abbastanza bene, anche se i livelli ottenuti in passato sembrano ormai impossibili da raggiungere.

Gli ascolti del Grande Fratello: puntata più seguita e meno seguita e risultati della finale

L'edizione di quest'anno del Grande Fratello è stata abbastanza seguita dai telespettatori.

Ascolti Grande Fratello 16: peggiore final edi sempre

La media delle varie puntate è stata alquanto alta. Tuttavia, i risultati dei tempi d'oro del passato sembrano davvero difficili da raggiungere.

Analizzando con maggiore attenzione la questione, possiamo dire che la puntata meno seguita in assoluto è stata quella del 15 aprile. Quella più seguita, invece, è stata l'ottava puntata, quella in cui Francesca De Andrè ha appreso in diretta di essere stata tradita dal suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

In tale occasione, infatti, lo share schizzò alle stelle con 3.681.000 di spettatori. Nel corso delle ultime puntate, però, Barbara D'Urso è riuscita a riprendersi, fino a concludere con circa 3,3 milioni spettatori e il 22% di share. Si tratta comunque di buoni risultati.

Tuttavia, se li paragoniamo alle finali delle precedenti edizioni di questo reality show, ci rendiamo sicuramente conto che questa è stata la finale peggiore della storia in termini di ascolti tv.

I risultati degli ascolti delle altre reti televisive di ieri

Dando un'occhiata ai restanti palinsesti, vediamo che Rai 1, ieri sera, ha ottenuto il 12,32% di share con 2.525.000 spettatori, attraverso la messa in onda della serata benefica condotta da Carlo Conti "Con il cuore".

Su Rai 2, invece, "Piacere, sono un po’ incinta" è stato visto da 1.670.000 spettatori (7,5% di share).

Su Italia 1, la partita di qualificazione agli Europei 2020 Spagna contro Svezia ha coinvolto 1.425.000 spettatori, risultato pari al 6,21% di share.

Insomma, il Grande Fratello ha vinto la serata, anche se in passato si sono raggiunti traguardi decisamente più importanti.