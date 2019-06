Gaffe in diretta per Barbara D'Urso, la celebre conduttrice che tutti i giorni tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con Pomeriggio 5, il talk show campione di ascolti. Proprio nel corso della puntata trasmessa venerdì pomeriggio in tv, abbiamo visto che la D'Urso è stata protagonista di un piccolo errore tecnico. La conduttrice, infatti, sul finire del programma ha lanciato nuovamente la pubblicità, senza sapere però che in realtà la trasmissione fosse finita e quindi non ha più avuto tempo per salutare i suoi tantissimi spettatori.

Pomeriggio 5, la gaffe di Barbara D'Urso sul finire della puntata di ieri

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la D'Urso ha lanciato l'ennesima pubblicità all'interno del suo talk show pomeridiano, convinta che poco dopo sarebbe tornata di nuovo in onda e quindi che avrebbe potuto salutare i suoi spettatori. Peccato, però, che così non è stato visto che Pomeriggio 5 era giunto già all'ultima pubblicità e quindi era il momento di salutare i suoi affezionati telespettatori.

Barbara D'Urso, la gaffe in diretta tv

E così dopo quella pubblicità la D'Urso non è più tornata in onda e dopo lo spot pubblicitario è subito partita la sigla di Caduta Libera, il game show preserale condotto da Gerry Scotti in onda subito dopo Pomeriggio 5. La D'Urso si è resa conto della gaffe fatta in diretta soltanto pochi minuti dopo la fine della trasmissione, quando ha postato delle stories sul suo profilo Instagram dove spiegava quello che era successo.

La presentatrice ha ammesso che, nel momento, in cui ha lanciato l'ennesima pubblicità senza salutare il pubblico, c'erano un po' di autori che le facevano dei segni per dirle che, in realtà, Pomeriggio 5 era giunto al termine, ma lei non ha capito cosa le volessero dire.

'Ero convinta di lanciare la pubblicità', ha detto la conduttrice. E così per rimediare all'errore fatto in tv, ecco che Carmelita ha salutato il suo affezionatissimo pubblico direttamente dalle stories che ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram, dando appuntamento a lunedì sia con Pomeriggio 5 che con la finale del Grande Fratello 16.

Lunedì sera la finalissima del Grande Fratello 16 in diretta tv

La prossima settimana, infatti, si concluderà la sedicesima edizione del reality show che anche quest'anno ha registrato risultati d'ascolto molto soddisfacenti in prime time.

Contrariamente a tutte le aspettative, il GF 16 ha ottenuto una media di oltre 3.5 milioni di spettatori in prime time, arrivando a toccare picchi del 22% di share. Numeri importanti per la D'Urso e per la rete ammiraglia, dato il calo generale dei reality in questa stagione tv (primo su tutti L'Isola dei famosi, crollato ad una media del 15-16% di share in prima serata).