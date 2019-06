La verità sull'identità di Phoebe Forrester si sta avvicinando sempre più nelle puntate americane di Beautiful. La conferma arriva dalle trame d'oltreoceano relative al periodo compreso tra il 10 al 14 giugno. In tali giorni un'altra persona scoprirà che Beth Spencer non è morta ma è stata presa da Reese Buckingham, con le ben note conseguenze del caso. E questa volta si tratterà di una persona molto vicina a tutti coloro che maggiormente stanno soffrendo per quanto accaduto.

Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che Liam e Steffy si avvicineranno ulteriormente, tanto che lo Spencer accetterà una proposta sul suo nuovo domicilio. E se ancora le sorprese non fossero abbastanza, sarà meglio tenere sotto controllo le diverse vedute di Ridge e Brooke che si troveranno a litigare ancora a causa delle rispettive figlie.

Anticipazioni Beautiful: Thomas apprende la sconvolgente verità

Le anticipazioni di Beautiful relative alla settimana dal 10 al 14 giugno si aprono con l'informazione confidenziale che Flo farà a Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sarà tormentato dalla scoperta su Beth

Quest'ultimo apprenderà così, quasi per caso, la verità sullo scambio di culle e accuserà la Fulton di essere una bugiarda. Dopo questa sconvolgente scoperta, i sentimenti di Thomas saranno in gran subbuglio in quanto il rampollo Forrester si renderà conto che Steffy ha adottato la figlia di Hope e Liam, senza esserne a conoscenza. I recenti sviluppi porteranno Flo a confrontarsi nuovamente con Zoe, alla quale chiederà di smettere di mentire, pur nella consapevolezza che la loro confessione potrà avere delle conseguenze per tutti.

Nel frattempo, Thomas sarà frustrato e indeciso su da farsi e pretenderà un nuovo confronto con Xander, Flo e Zoe. La svolta a questa triste vicenda potrebbe però avvenire grazie ad un'altra persona. Mentre Forrester vivrà un forte conflitto interno, Wyatt ascolterà per caso una conversazione tra la fidanzata, Xander e Zoe intenti a parlare di Beth. E anche il rampollo Spencer pretenderà da loro dei chiarimenti.

Trame americane Beautiful: Liam si trasferisce da Steffy

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, Liam trascorrerà molto tempo nella casa sulla scogliera, occupandosi di Kelly e Phoebe.

A questo punto Steffy farà una proposta che l'ex marito non potrà rifiutare ovvero trasferirsi da lei per aiutarla nella gestione delle piccole ed essere presente in qualsiasi momento della giornata. Lui accetterà. Brooke e Hope discuteranno dell'annullamento del matrimonio ma quest'ultima confermerà di essere certa di avere preso la decisione giusta. La preoccupazione caratterizzerà anche Ridge il quale, dopo l'ennesimo litigio con la moglie per le diverse vedute sulle figlie, comincerà a pensare al futuro del proprio matrimonio.