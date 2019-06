Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse dal 1° al 5 luglio. In esse terranno banco i festeggiamenti per il 'Giorno dell'Indipendenza', che avranno degli esiti inattesi soprattutto per Steffy e Liam. I due ex coniugi Spencer dovranno fare i conti con il nuovo intrigo di Thomas che arriverà a drogare il cognato per spingerlo tra le braccia di Steffy. Il suo piano avrà esito positivo e la coppia trascorrerà la notte insieme, apparendo mortificata per l'accaduto al proprio risveglio.

Ma le novità non si limiteranno soltanto a loro e riguarderanno anche una proposta che il figlio di Ridge farà a Hope, usando l'affetto che lei prova per il piccolo Douglas. Spazio anche alle indagini di Xander relative alla morte di Emma Barber oltre che ad un importante passo che Wyatt farà con Flo Fulton.

Beautiful anticipazioni: Liam viene drogato da Thomas

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful in onda dal 1° al 5 luglio confermano che Liam, dopo essere stato drogato da Thomas, perderà il controllo delle proprie azioni.

Il rampollo Spencer e Steffy trascorreranno così la notte insieme anche se l'accaduto non potrà essere considerato la sola conseguenza delle sostanze stupefacenti assunte dall'uomo. Al contrario, come ammesso da Scott Clifton su Twitter, le droghe serviranno a far perdere ogni inibizione ma il rapporto sarà assolutamente consensuale. A suo dire, lui e Steffy si amano e si ameranno sempre, anche se la Forrester continuerà a mettere al primo posto le bambine.

Al risveglio la coppia si sentirà mortificata e Liam deciderà subito di informare Hope, specificando di non ricordare i dettagli della notte appena passata. Tale novità farà il gioco di Thomas, che ha deciso di ricorrere alla droga proprio nella speranza di separare definitivamente Hope e Liam.

Trame americane Beautiful: Flo si trasferisce da Wyatt

Proseguendo con le succose anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Flo e Wyatt saranno sempre più uniti, tanto che decideranno di andare a vivere insieme, facendo dei propositi sul loro futuro.

Il tutto accadrà all'insaputa di Sally, ancora convinta di poter avere una seconda possibilità con l'ex fidanzato. Thomas tenterà di usare la notte di passione di Liam e Steffy a proprio vantaggio, istruendo Douglas in merito ad una richiesta ad Hope. Sarà il bambino a proporre alla Logan di diventare la sua nuova mamma, sposando il rampollo Forrester. Ma quest'ultimo dovrà affrontare un'altra emergenza, dato che Xander continuerà a credere che sia in qualche modo coinvolto nella morte di Emma Barber. E per ottenere le prove di colpevolezza desiderate, il cugino di Maya chiederà l'aiuto di Charlie.