Continua l'appuntamento con 'Beautiful', la soap opera statunitense più conosciuta che ha attirato l'attenzione di molte generazioni. La prima puntata è stata trasmessa in America il 23 marzo del 1987 e in Italia ha avuto inizio nel 1990. Le anticipazioni americane degli episodi che vanno da lunedì 8 per arrivare fino a domenica 14 luglio fanno notare che Justin vorrà richiamare all'ordine Bill (Don Diamont). La donna finirà per scontrarsi con Brooke (Catherine Kelly Lang) accusandola di aver avuto un'influenza negativa sull'editore.

La dipendente vorrà spingere il padre di Wyatt a rimettere la sua collana "Spencer", mentre Brooke si intrometterà in merito alla scelta per il nome del figlio di Hope e Liam. Un altro capitolo riguarda il detective Sanchez. Quest'ultimo sarà chiamato a fare le dovute indagini intorno alla sparatoria che ha visto coinvolto Bill. Taylor sarà pronta per parlare con Steffy e confiderà alla figlia il motivo per il quale Liam dovrebbe passare il resto dei suoi giorni con lei, invece che con Hope (Annika Noelle). Steffy risponderà alla madre ricordando alla donna il favore fatto da Bill in quanto l'uomo ha deciso di non fare la denuncia.

La lite tra Steffy e Liam per via delle condizioni mentali di Taylor

Taylor dovrà fare i conti con le ossessioni e penserà al momento in cui ha sparato allo Spencer. Hope spiegherà alla madre di non aver alcun tipo di contrasto con Steffy dopo gli screzi avuti in precedenza. Brooke non riuscirà a nascondere l'odio nei confronti di Steffy vedendo nella donna il volto della madre Taylor. Hope sarà protagonista di uno scontro con Taylor e mostrerà la paura per via delle intenzioni della donna che l'accuserà di aver rovinato la vita di Steffy.

Quest'ultima avrà una discussione con l'ex marito per via dello stato mentale di Taylor al punto che lo Spencer vorrà impedirle di ricoprire il ruolo di nonna della piccola Kelly.

Una notizia che sconvolge la vita della giovane donna

Le discussioni tra la madre di Steffy e Hope proseguiranno all'interno dell'ufficio dei Forrester innescando nuovi retroscena. Bill si presenterà a casa di Steffy e farà notare alla donna la preoccupazione legata alla terapia di Taylor in quanto secondo il parere dell'editore, non sta ottenendo gli effetti sperati.

Liam interverrà nel corso della discussione tra Hope e Taylor con l'intento di difendere la moglie. Inoltre Taylor riceverà il supporto di Ridge che vorrà aiutarla a superare il difficile momento. La figlia di Brooke, invece, rimarrà sconvolta dopo aver saputo che Taylor ha sparato a Bill. Infine Liam deciderà di presentarsi dal padre per raccontargli dei pericoli legati alla presenza di Taylor.