Le puntate americane di Beautiful continuano ad essere ampiamente concentrate sull'evoluzione della storyline relativa alla finta di morte di Beth Avalon Spencer. La bambina, in realtà, è stata adottata da Steffy, del tutto inconsapevole di avere accolto nella sua vita la figlia di Liam e Hope. La verità sembra sempre più vicina, giorno dopo giorno, soprattutto tenendo conto che un numero sempre crescente di persone è ormai a conoscenza dello scambio di culle.

Pubblicità

Pubblicità

Alla già nutrita lista si è aggiunto di recente Xander, mentre la prossima settimana sarà Thomas a scoprire cosa ha fatto Flo Fulton in collaborazione con Reese Buckingham. E proprio Thomas potrebbe dare il via ad una questione ancora più complicata, finendo con il rivelare alla sorella quanto da lui appreso per puro caso durante una discussione con il nuovo membro della famiglia Logan.

Beautiful anticipazioni: Thomas valuta la cosa giusta da fare

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni di Beautiful relative agli episodi che verranno trasmessi negli States dal 10 al 14 giugno, Thomas vivrà un forte turbamento interiore quando si renderà conto che Phoebe in realtà è Beth Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Steffy è sempre più vicina alla verità su Phoebe.

Il rampollo Forrester valuterà i pro e i contro di una situazione davvero molto contorta. Alla fine parlerà a Steffy o deciderà di tacere, come ha già fatto Xander solo qualche puntata fa?

Sembra che il figlio di Ridge deciderà di recarsi dalla sorella per confrontarsi con lei e capire se sia davvero giusto rivelarle quanto scoperto. Il giovane affermerà di non poter attendere oltre mentre Steffy, sorpresa, pretenderà di sapere di cosa stia parlando.

Pubblicità

E potrebbe essere proprio questa la svolta, dato che gli spoiler ufficiali della settimana del 17 giugno rivelano che un'altra persona verrà a conoscenza della vera identità di Phoebe.

Trame americane Beautiful: Steffy sempre più vicina alla verità

Gli ultimi spoiler di Beautiful relativi alla scoperta di Thomas lasciano intravedere la possibilità che alla fine deciderà di dire tutto a Steffy. Potrebbe dunque essere la Forrester - e non Wyatt, come lasciavano presagire gli indizi iniziali - colei che si troverà davanti ad una svolta in merito agli intrighi di Reese Buckingham.

Quest'ipotesi, decisamente accreditata dai siti d'oltreoceano, non coinciderebbe però con la fine di questa triste vicenda. Al contrario, Steffy potrebbe tacere per evitare di perdere Phoebe che adora come se fosse la sua figlia biologica, e questa bugia potrebbe causare una nuova rottura con Liam proprio nel momento in cui il loro ritorno di fiamma appare imminente. E proprio nella confusione che porterà alla resa dei conti, avrà luogo un evento drammatico che culminerà con la morte di un personaggio, probabilmente Xander o Reese.