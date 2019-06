Le anticipazioni americane di Beautiful continuano ad incuriosire anche i telespettatori italiani della soap, più che mai ansiosi di scoprire come arriverà la svolta della storyline di Beth Spencer. La neonata non è morta come è stato fatto credere a Hope, ma poi è stata adottata da Steffy, del tutto ignara degli intrighi del dottor Reese Buckingham. Nelle ultime settimane, questa vicenda è tornata ad essere l'indiscussa protagonista della soap e nelle prossime puntate entrerà ancor più nel vivo, dato che nuovi personaggi saranno coinvolti in questo grande segreto.

Oltre a Xander, che continuerà a provare un forte senso di colpa per quanto scoperto, anche Thomas arriverà sul punto di confessare alla sorella quanto scoperto. Ma gli spoiler lasciano chiaramente presagire che deciderà di restare in silenzio, quanto meno nell'immediato futuro.

Beautiful anticipazioni: Thomas arriverà sul punto di dire la verità

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Thomas si renderà conto che Xander avrebbe voluto rivelare qualcosa a Hope e indagherà sulla questione.

Anticipazioni Beautiful: cresce l'ossessione di Thomas per Hope

Il cugino di Maya gli consiglierà di rivolgersi a Flo che, messa alle strette, finirà con il rivelare tutti i dettagli della delicata vicenda. Thomas sarà sulle prime furioso contro di lei e, dopo averla accusata di essere una bugiarda, minaccerà di raccontare a Steffy tutta la verità sullo scambio di culle. Le anticipazioni rivelano che il ragazzo vivrà un forte turbamento interiore e si presenterà al cospetto della sorella per spiegarle quanto da lei appreso.

Sarà a quel punto che troverà un quadretto familiare idilliaco, con Steffy in compagnia di Liam e delle bambine. Nel video promo della settimana, Thomas si rivolge alla sorella dicendole che dovrà sapere tutta la verità. Lei pretenderà di sapere cos'è successo ma difficilmente sarà questo il momento della resa dei conti. Sembra, infatti, che Forrester alla fine non parlerà per evitare di rovinare la vita di Steffy, che finalmente è vicina alla felicità con l'uomo che ama.

Trame americane Beautiful: cresce la fissazione di Thomas per Hope

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della settimana del 17 giugno confermano che fino ad allora la svolta non ci sarà. Steffy darà a Thomas delle informazioni che peggioreranno il suo conflitto interno e lui alla fine deciderà di tacere. Successivamente, il figlio di Ridge presenterà a Hope un modello della "Forrester Original" che la lascerà sbalordita. Sebbene non si parli espressamente del tipo di abito, l'indizio induce chiaramente a pensare ad un vestito da sposa.

Non solo: un ulteriore spoiler rivela che l'ossessione di Thomas per la giovane Logan si evolverà nel peggio, fatto che lascia presagire a nuove bugie relative alla trama dell'anno.