Nelle puntate americane di Beautiful, la verità sull'identità di Phoebe Forrester non sarà più un segreto per diversi personaggi. Con il passare delle settimane, la lista di coloro che saranno a conoscenza dello scambio di culle si farà sempre più numerosa. Oltre a Flo Fulton e Reese Buckingham, protagonisti iniziali di questa triste vicenda, anche Zoe e Shauna hanno appreso le dinamiche per quanto accaduto a Catalina.

Anche se in entrambi i casi le critiche non sono mancate, le due donne hanno deciso di mantenere il segreto per il bene dei propri cari.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle ultime puntate si è aggiunto al nutrito gruppetto anche Xander, dopo avere ascoltato per caso una conversazione tra Zoe e Flo, mentre nelle trame di Beautiful della prossima settimana si unirà alla lista persino Thomas Forrester. E considerando il suo legame con Steffy, quest'ultimo potrebbe decidere di non restare in silenzio a lungo.

Beautiful anticipazioni: Xander non parlerà

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Xander vivrà dei momenti di forte dubbio quando apprenderà che Hope e Liam saranno ad un passo dal divorzio.

Anticipazioni Beautiful: Flo spiffera la verità anche a Thomas

Comprendendo che tale provvedimento sarà dettato dal loro dolore per la "morte" di Beth, il cugino di Maya deciderà di intervenire per parlare con la coppia. Si presenterà proprio al momento della firma dell'annullamento, in presenza di Carter Walton il quale preparerà i documenti su richiesta di Hope.

Ma anche in questo caso si tratterà di un falso allarme. Nonostante i buoni propositi iniziali, alla fine Xander non parlerà e il divorzio dei coniugi Spencer diventerà effettivo.

Pubblicità

Le anticipazioni della prossima settimana, infatti, rivelano che Liam sarà triste per l'accaduto e che Steffy gli tenderà una mano, dandogli ospitalità nella casa sulla scogliera. Ma a distanza di pochi giorni il segreto sarà nuovamente in pericolo.

Flo si lascia sfuggire la verità con Thomas

Trascorreranno solo pochi giorni dalla scoperta di Xander e anche Thomas si troverà nell'analoga situazione. Le anticipazioni americane di Beautiful precisano che anche in questo caso si tratterà di una confessione fortuita.

Sarà la stessa Flo a lasciarsi sfuggire una dichiarazione, che la metterà in una situazione molto complicata. A questo punto, infatti, Thomas pretenderà da lei tutta la verità e lei dovrà giustificare le sue terribili azioni.

Gli spoiler precisano che il rampollo Forrester sarà inorridito davanti a quanto scoperto anche se la sua reazione resta ancora top secret. Sarà lui a sancire la svolta di questa trama, parlando con Steffy? Sebbene Bradley Bell abbia annunciato che il segreto verrà svelato in estate, i tempi potrebbero essere ancora prematuri per la resa dei conti.

Pubblicità

Thomas potrebbe decidere, almeno inizialmente, di portare avanti una simile menzogna alla sorella per il timore di perdere Hope una volta per tutte.