Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, compresa fra lunedì 24 e venerdì 28 giugno, sanciranno ulteriori sviluppi nella trama relativa la custodia legale del piccolo Will Spencer.

Sollecitata da Thorne e da Ridge, Katie deciderà di mettere al sicuro il bambino da qualsiasi colpo di testa del padre, portando Bill in tribunale. La sua intenzione non sarà di escludere l'ex marito dalla vita del bambino ma quanto meno fare in modo che il magnate non ripeta gli errori che già hanno causato sofferenze in Liam e Wyatt.

Pubblicità

Pubblicità

Tale storyline sarà destinata a coinvolgere anche altri personaggi che esprimeranno l'una o l'altra opinione nei confronti di Bill come padre. Tra i più attivi ci sarà Brooke che si opporrà alla sorella, dicendosi certa che nonostante tutto lo Spencer voglia bene ai suoi figli. Ben diverso sarà il punto di vista di Ridge, che sosterrà la causa di Katie, arrivando persino a prendere contatti direttamente con il giudice che si occuperà del caso. E tale intervento finirà per giungere alle orecchie della madre di Will che non potrà fingere che nulla sia accaduto.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Serie TV Anticipazioni Tv

Beautiful anticipazioni: Thorne promette di sostenere Katie

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno, Thorne prometterà a Katie di sostenerla in occasione della battaglia legale. A suo dire, la fidanzata non dovrà spaventarsi davanti alle minacce dell'ex marito e continuare a portare avanti il suo progetto in tribunale. Anche Ridge sarà dalla parte della cognata e il suo intervento con il passare dei giorni si farà sempre più pressante.

Pubblicità

Il tutto accadrà in un periodo di discussione tra lui e Brooke causato dalle diverse vedute della coppia nei confronti delle figlie. Lo stilista, infatti, annuncerà di poter sostenere solo una delle due linee di abbigliamento supportate da Hope e Steffy. E proprio come temuto da Brooke, sarà la "Intimates" ad avere la meglio causando nuove discussioni in famiglia. I coniugi Forrester avranno da ridire anche a causa di Bill Spencer, dato che Brooke si dirà certa che lui non meriti di perdere la custodia condivisa di Will. Un parere che ovviamente Ridge non potrà accettare.

Trame Beautiful: Katie vincerà la causa ma poi rinuncerà

Ma come si evolverà la storyline che entrerà definitivamente nel vivo la prossima settimana? Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Ridge conoscerà il giudice che si occuperà del caso: si tratterà di un vecchio compagno del college, da lui stesso finanziato per permettergli di portare a termine gli studi. Nonostante l'iniziale rifiuto del giudice, alla fine lo stilista gli chiederà di dare una sentenza in favore di Katie e l'uomo sarà costretto ad accettare.

Pubblicità

Ciò però sarà solo l'inizio di ulteriori problemi: infatti quando Brooke scoprirà tale intrigo del marito, cercherà di convincerlo a correre ai ripari ma non otterrà il risultato sperato. Successivamente sarà Katie, informata dalla sorella, a porre fine a quella che sarà ritenuta un'ingiustizia e a concedere al marito la custodia congiunta di Will. La guerra tra loro a quel punto giungerà ufficialmente al termine.