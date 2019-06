Le puntate americane di Beautiful hanno dato le risposte che i telespettatori attendevano da giorni, confermando i pronostici della vigilia: sarà il personaggio di Emma Barber a perdere la vita dopo avere scoperto che Beth Spencer è ancora viva. La nipote di Justin ascolterà per caso una conversazione tra Zoe e Xander e sarà decisa a rivelare immediatamente a Hope quanto appreso.

A differenza di quanto accaduto con le altre persone coinvolte in questa vicenda, lei non vorrà sentire ragioni e sarà convinta che la madre della bambina debba essere informata, pur nella consapevolezza che ciò potrà causare la sofferenza di Steffy.

Pubblicità

Pubblicità

Ma la resa dei conti sarà osteggiata da Thomas, che si scontrerà con la stagista tra i corridoi della Forrester Creations, arrivando a minacciarla apertamente. Non essendo riuscito a convincerla, lo stilista deciderà di seguire Emma con la sua auto, finendo per causare l'incidente che segnerà la sua morte.

Trame americane Beautiful: Thomas sperona l'auto di Emma

Dopo aver scoperto le dinamiche della finta adozione di Phoebe, nelle puntate americane di Beautiful Emma tenterà di mettersi in contatto con Hope per raccontarle la verità.

Pubblicità

Non trovandola alla Forrester Creations, si metterà alla guida della sua auto per raggiungerla a casa, ma durante il tragitto verrà seguita da Thomas, pronto a tutto pur di evitare che il segreto venga svelato. Durante l'inseguimento, la stagista tenterà di scrivere un messaggio alla Logan per informarla del suo arrivo e, per qualche istante, non farà attenzione alla strada, favorendo la strategia del suo inseguitore. Quest'ultimo, che si troverà dietro ad Emma, proverà a lampeggiare con i fari della sua vettura, e successivamente colpirà la macchina della Barber che precipiterà in un dirupo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Va precisato che la nipote di Justin avrà la sua parte di responsabilità, scrivendo al cellulare durante la guida, ma Thomas darà il colpo decisivo per la rovinosa caduta.

Anticipazioni Beautiful: Emma Barber morirà

Thomas Forrester guarderà l'auto di Emma Barber dopo la caduta dalla scarpata, e il suo sorriso dimostrerà la soddisfazione per essersi liberato della pericolosa testimone. Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che la giovane morirà e le famiglie a lei legate piangeranno la sua scomparsa.

Ma fin dalle ore successive all'incidente, qualcuno sospetterà del possibile coinvolgimento del figlio di Ridge.

Pam informerà Brooke di aver visto litigare Thomas ed Emma tra i corridoi della Forrester Creations poche ore prima dell'incidente. Questa scoperta farà nascere qualche timore nella Logan, già in allarme per l'ossessione del figliastro nei confronti di Hope. Il lato oscuro di Thomas verrà così a galla nel peggiore dei modi, confermando la bravura dell'attore Matthew Atkinson nel ruolo del villain.

Pubblicità

E i decessi potrebbero non essere finiti qui.