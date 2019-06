C'è stata una nuova edizione del Festival della Tv di Montecarlo che ha premiato la soap opera americana 'Beautiful' capace, da oltre trent'anni, di tenere alta l'attenzione dei telespettatori. La produzione ha voluto presentare l'attrice Denis Richards che si è messa a confronto con il ruolo di Shauna Fulton, la madre di Flo pronta per creare nuove curiosità all'interno della fiction. La Richards è stata protagonista di un'intervista a 'TV Soap' dove ha potuto dare delle anticipazioni riguardo al ruolo che andrà a interpretare definendosi "come una madre single capace di regalare molte sorprese".

L'approdo di questa new entry all'interno di Beautiful sarà visibile dagli italiani nei prossimi mesi e riserverà molti colpi di scena al pubblico.

Annika Noelle, interprete del personaggio di Hope, ha avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni in quanto molta attenzione viene posta riguardo al rapporto con Liam. Queste sono le dichiarazioni: "Stiamo girando cose molto forti". Queste parole della giovane attrice fanno intuire che le sorprese sono dietro l'angolo riguardo alla coppia più discussa della soap opera.

Le parole rilasciate dall'attrice che si è soffermata sul personaggio interpretato

La Noelle ha dimostrato di essere integrata nel cast con il quale ha instaurato un rapporto speciale e ha voluto svelare ulteriori particolari. L'attrice ha precisato che non sono terminate le sofferenze di Hope sottolineando che sarà un'estate fantastica per il fatto che stanno girando cose interessanti. Questa piccola anticipazione di Annika Noelle potrebbe far pensare che siano fondate le supposizioni riguardanti la morte di un personaggio. Si tratterebbe di Emma Barber che potrebbe non riuscire ad arrivare fino in fondo alla storia amorosa ma bisognerà attendere le prossime puntate.

La foto pubblicata sulla sua pagina di Instagram

Annika Noelle è molto presente sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram dove tiene aggiornati i fan postando delle foto che la riguardano in prima persona. Recentemente la giovane attrice ha pubblicato un selfie che la vede ospite al Festival di Montecarlo e si trova in compagnia del principe Alberto II e della principessa Charlene Di Monaco. L'interprete ha voluto sottolineare, attraverso un post, l'evidente ospitalità e il grande benvenuto ricevuto a Montecarlo.

La Noelle ha continuato dicendo quanto sia stato un onore poter prendere parte alla 59^esima edizione del Festival di Montecarlo e ha parlato di un'esperienza indimenticabile. L'attore Scott Clifton ha preso parte al Festival con Annika Noelle, a dimostrazione della coppia del momento nella soap Beautiful.