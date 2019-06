Continua l'appuntamento con la longeva soap opera americana 'Beautiful' che riesce ad attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. In questo mese di giugno, la soap non andrà in onda il sabato e la domenica. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda su canale 5 lunedì 24 giugno fanno notare che proseguirà la questione riguardante la custodia del piccolo Will (Finnegan George) .

Katie (Heather Tom) vorrà impedire a Bill di avere la custodia esclusiva del bambino, ma la donna dimostrerà un'evidente preoccupazione. La Logan intanto, potrà godere del sostegno degli amici, che non la lasceranno sola in questo momento complicato. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Hope (Annika Noelle), che verrà colta da un malore. La figlia di Brooke verrà sottoposta a un'ecografia e i medici saranno preoccupati, in quanto non riusciranno a sentire il battito del cuore del bambino. Tuttavia, i dottori stabilizzeranno la giovane, rassicurandola del fatto che la sua gravidanza non è affatto a rischio.

La preoccupazione di Katie per il destino del piccolo Will

Lo Spencer porterà Hope in ospedale per effettuare degli accertamenti, preoccupato per il fatto che possano esserci delle ripercussioni sul bambino. Katie non riuscirà a capacitarsi all'idea che Bill, dopo quanto accaduto con Will, possa avere la forza di pretendere l'affidamento esclusivo. Katie si dirà convinta del fatto che l'editore vorrà andare avanti per raggiungere il proprio obiettivo, caparbio come sempre.

La ex moglie del magnate non nasconderà la sua ansia, in quanto è sicura che Will non voglia passare del tempo con Bill, da lui considerato come una persona estranea.

Liam e Hope ricevono una notizia positiva

Thorne cercherà di stare al fianco di Katie per rassicurarla e provare a farle dimenticare le tensioni dovute a questa situazione. L'uomo inoltre, si dirà pronto ad aiutare Katie nella lotta contro Bill per quanto riguarda la questione dell'affidamento esclusivo del bambino.

Thorne dirà alla fidanzata che si faranno trovare pronti per fare la guerra contro lo Spencer. La sorella di Brooke però, non sarà convinta delle parole dello stilista e penserà di non riuscire a tenere sotto controllo la situazione. Buone notizie per Hope, dopo che la dottoressa sarà in grado di sentire il battito del bambino. La situazione tornerà alla normalità,in quanto Liam e la moglie verranno informati che la gravidanza è sotto controllo.