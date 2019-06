Le prossime due puntate di Beautiful si preannunciano davvero molto movimentate. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 giovedì 6 e venerdì 7 giugno vedremo che Taylor e Brooke si renderanno protagoniste di una rissa al matrimonio di Hope e Liam. Il giorno delle nozze, infatti, è ormai arrivato, Hope e Liam diventeranno marito e moglie. Ad ogni modo, il romantico evento sarà animato da una situazione davvero molto buffa.

Taylor deciderà di partecipare al matrimonio, nonostante la Logan abbia provato in tutti i modi a dissuaderla, ma la sua presenza genererà molto scompiglio.

Spoiler 6 giugno: Bill furioso per non essere stato invitato alle nozze tra Hope e Liam

Nel corso dell'episodio di domani di Beautiful, giovedì 6 giugno, vedremo che Bill si mostrerà estremamente amareggiato per essere stato messo da parte al matrimonio di suo figlio e di Hope. Proprio per questo motivo, il capo della Spencer Publication si sfogherà con il suo collaboratore Justin. Quest'ultimo gli farà notare che è normalissimo il fatto che sia stato escluso dalla cerimonia, considerando i precedenti che ci sono tra loro.

Anticipazioni Beautiful, Taylor aggredisce Brooke alle nozze di Hoep

Ad ogni modo, Spencer non riuscirà a farsi una ragione di tutto ciò. Il potente Bill si mostrerà alquanto sicuro del fatto che, molto presto, tutto tornerà come prima. Cosa avrà in mente? Adesso che Steffy sembra libera, l'uomo riuscirà a convincerla a sposarlo?

Beautiful 7 giugno: la rissa tra Taylor e Brooke durante il matrimonio: volano pezzi di torta

La puntata di venerdì 7 giugno di Beautiful, invece, sarà un vero tripudio di colpi di scena.

Finalmente andrà in onda il giorno delle nozze tra Hope e Liam. I due ragazzi saranno emozionatissimi di pronunciare nuovamente i voti solenni. Ad ogni modo, Brooke si renderà contro del fatto che Taylor ha uno sguardo alquanto minaccioso. Sembrerà alquanto palese che la donna abbia davvero delle cattive intenzioni.

Taylor, infatti, non perderà occasione per umiliare la sua rivale. La donna le ribadirà di averle rubato il marito e le paleserà il fatto che sua figlia Hope ha preso proprio da lei, comportandosi al suo stesso identico modo.

Gli animi si incominceranno a scaldare davvero moltissimo al punto da arrivare a rasentare livelli molto pericolosi. Ad un certo punto, infatti, Taylor aggredirà Brooke lanciandole pezzi di torta in faccia. La Logan, ovviamente, non resterà certamente inerme e reagirà allo stesso modo.

Le due donne, quindi, daranno luogo ad una vera e propria rissa che genererà molto sgomento. A quanto pare, le paure di Brooke legate alla presenza di Taylor alle nozze si paleseranno.

L'idea di renderla partecipe a questo evento si rivelerà un fallimento.