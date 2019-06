Nuove e avvincenti puntate di Beautiful attendono i fan della soap americana nella settimana che va da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno 2019. La telenovela va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 13,40 e, nel corso dei nuovi episodi, vedremo affacciarsi una nuova story line che appassionerà i telespettatori per lungo tempo. Katie infatti, stanca delle continue assenze di Bill nella vita del figlio Will, si convincerà a richiedere la custodia esclusiva del piccolo, scatenando di contro la rabbia di Bill, deciso a fare guerra alla ex moglie. Intanto Hope avrà un malore improvviso che farà temere la creatura che porta in grembo, proprio mentre Liam è a casa di Steffy con la piccola Kelly.

Beautiful, trame 17-21 giugno: Bill dichiara guerra a Katie per la custodia di Will

Negli episodi inonda dal 17 al 21 giugno prossimi, nuovi colpi di scena interesseranno le famiglie Spencer, Forrester e Logan. Katie infatti, dopo molte titubanze, si è convinta a richiedere l'affidamento esclusivo del piccolo Will, in quanto Bill non si occupa del figlio già da tempo. Il magnate infatti, è sempre preso dal lavoro e ha trascurato molto il bambino.

Beautiful, anticipazioni 17-21 giugno: Hope ha un malore, gravidanza a rischio

Grazie al supporto di Thorne, Katie si è decisa prendere la drastica decisione e lo comunicherà allo Spencer quando l'uomo si recherà a casa sua per vedere il figlio. Le parole di Katie manderanno su tutte le furie il magnate che dichiarerà guerra alla ex moglie. Le anticipazioni rivelano inoltre che, Justin tenterà di far ragionare l'amico, senza ottenere successo.

Beautiful, anticipazioni: malore per Hope

Alla Forrester si sta preparando una nuova collezione e Thorne, Hope e Liam discutono sul da farsi.

Proprio mentre Steffy sta entrando in ufficio, la Forrester verrà avvisata che la piccola Kelly ha la febbre, costringendola a correre subito a casa, seguita da un preoccupatissimo Liam. I due raggiungeranno la casa sulla scogliera per stare vicini alla figlia malata e sarà in questo frangente che Steffy confesserà allo Spencer i suoi reali sentimenti, dichiarando di amarlo ancora. I due sono ignari però, del fatto che Hope ha avuto un malore improvviso che potrebbe mettere a rischio la gravidanza della giovane Logan.

Hope rischia di perdere il bambino frutto dell'amore con Liam?

Molti i colpi di scena che attendono i fan della soap Beautiful anche nel corso della prossima settimana, dove intrighi e nuovi intrecci terranno incollati al televisore i numerosissimi fan, pronti a scoprire come si evolverà la gravidanza di Hope. Appuntamento dunque su canale 5, da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno per seguire i nuovi appassionanti episodi della soap americana.