In queste ore sul web sta circolando un video molto particolare in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano per finta. I due vip, ormai, sono finalmente ritornati insieme e non stanno minimamente esitando a mostrare la loro gioia sui social. Numerosi sono i video e le foto in cui i due ragazzi appaiono felici e spensierati e, soprattutto, super innamorati. In questi giorni, infatti, i due piccioncini hanno voluto divertirsi un po' fingendo di celebrare un nuovo matrimonio.

A suggellare la loro unione c'era il loro piccolo Santiago. I video e gli scatti rubati stanno facendo il giro del web. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Le foto del 'matrimonio finto' tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Una volta collaudato il loro ritorno di fiamma Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno divertendo a pubblicare numerosi contenuti sui social, quello sicuramente più divertente è il video in cui si sposano per finta.

Nel video in questione, presente tra le Instagram Stories della showgirl, si vedono i due innamorati seduti a un tavolo, mentre il loro piccolo Santiago pronuncia le fatidiche parole: "Vi dichiaro marito e moglie". Subito dopo il lieto evento, ovviamente, i due hanno immortalato il tutto con un bacio appassionato. Il video relativo a questo evento ha generato molto sgomento ed ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. Qui di seguito ci sono alcune foto di quanto accaduto con i relativi commenti dei fan.

Belen torna dalla famiglia di Stefano e ha voglia di un altro figlio

In effetti, la showgirl e il ballerino aveva già manifestato la loro volontà di diventare presto di nuovo marito e moglie. A quanto pare, hanno intenzione di fare le cose per bene. Dopo un bel po' di tempo, infatti, la loro unione è stata ufficializzata anche dal ritorno in famiglia di Belen. La Rodriguez, infatti, è stata a cena con i parenti del suo compagno e, tra le varie persone, è spuntata anche la sorella di De Martino, Adelaide.

Insomma, la loro unione è divenuta così indissolubile che, molto presto, potrebbero convolare davvero nuovamente a nozze e allargare anche il nucleo familiare.

In questi giorni, infatti, si era parlato anche di una possibile gravidanza per Belen Rodriguez. I vari rumors, però, sono stati drasticamente smentiti dal diretto interessato. Stefano, infatti, in una precedente occasione, ha smentito la possibilità di una gravidanza per la showgirl, almeno per il momento.

Ad ogni modo, anche lui ci ha tenuto a ribadire che entrambi hanno tutte le intenzioni di regalare al piccolo Santiago una dolce compagnia. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire cosa si inventerà la coppia più discussa del momento.