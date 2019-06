Le avventure dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” sono sempre più travolgenti. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019, l’affidamento definitivo di Bulut a Demet e Hakan farà riavvicinare Ferit e Nazli. Quest'ultima non riuscirà a svelare il tradimento della sorella al suo datore di lavoro, perché non le darà modo di parlare, sorprendendola con un bacio. Il giorno successivo, l’aspirante chef riaprirà gli occhi e si ritroverà sul divano abbracciata all’Aslan.

Hakan fa cancellare le prove dell'incidente di Demir e Zeynep, la vendetta di Demet

Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana, sono entusiasmanti. Hakan sempre più spaventato all'idea di poter essere smascherato, ordinerà a Resul di cancellare le prove nell'auto che ha causato la morte di Demir e Zeynep, per non far scoprire che è stata manomessa il giorno dell'incidente. Nel frattempo le ragazze dopo aver trascorso il pomeriggio insieme al piccolo Bulut, si recheranno ad un nuovo concerto di Ayla.

Purtroppo Nazli non potrà assistere all'esibizione dell'ex fidanzata di Deniz, perché si vedrà costretta a prendersi cura di Ferit. Quest'ultimo farà i conti con una forte influenza, mentre Fatos ed Engin avranno modo di chiarire, dopo essere rimasti bloccati in ascensore. Demet sempre più gelosa di vedere la Piran e l’Aslan molto vicini, si vendicherà. La moglie di Hakan scriverà una lettera al suo ex fidanzato, per fargli sapere che a scattare la foto al documento che le ha consentito di ottenere la custodia di Bulut è stata Asuman.

Fortunatamente Nazli grazie all'avviso della sorella farà sparire la busta compromettente. Deniz farà cadere nella disperazione totale Ayla per l’ennesima volta, dicendole di non ricambiare i suoi sentimenti. Fatos sarà devastata per non aver superato un colloquio di lavoro importante. Nazli e Ferit faranno presente a tutti coloro che noteranno la loro sintonia, che tra di loro c’è soltanto un legame professionale. Hakan e l’Aslan in attesa dell'imminente processo per decidere con chi dovrà vivere Bulut, faranno di tutto per mettere in cattiva luce l’altro.

Il marito di Demet sempre più deciso a vincere la sentenza, ordinerà a Buse di uscire con Ferit. Durante l’udienza definitiva, il bambino farà presente al magistrato di voler essere affidato a Ferit e Nazli.

Bulut costretto a rimanere con gli Onder, Ferit e Nazli si addormentano l’uno accanto all'altra

Purtroppo il giudice dopo aver visto degli scatti fotografici dell'Aslan in atteggiamenti complici sia con Buse e Nazli, deciderà di far rimanere il minore con gli Onder, ritenendo che il datore di lavoro della Piran non possa garantire serenità al nipote.

A quel punto Demet e Hakan si presenteranno alla pusula holding e inizieranno a dare degli ordini. In particolare la sorella di Deniz si impossesserà dello studio del defunto Demir effettuando addirittura delle modifiche, e scatenando subito l’ira dell’Aslan. Successivamente gli Onder metteranno al corrente Ferit della scomparsa di Bulut. Per fortuna il bambino verrà ritrovato sano e salvo da Nazli e dall’Aslan nella casa dei suoi defunti genitori.

Quest'ultimo e la sua cuoca si avvicineranno sempre di più, infatti dopo essersi scambiati un bacio appassionato si addormenteranno l’uno accanto all'altra. L’aspirante chef quando si risveglierà si ritroverà tra le braccia dell’Aslan. La Piran dopo essersi recata in cucina per preparare il discorso da fare a Ferit riguardo a ciò che è accaduto tra di loro nel corso della notte, desterà dei sospetti a Deniz, appena arrivato alla villa. A causa del forte disagio Nazli prenderà le distanze dall’Aslan, mentre il fratello di Demet continuerà ad essere una presenza costante per la cuoca. La Piran essendo consapevole di tradire la fiducia del suo datore di lavoro se dovesse venire a conoscenza che a farlo allontanare da suo nipote è stata Asuman, gli farà sapere tramite un biglietto di essersi licenziata. L’Aslan quando apprenderà che la Piran ha iniziato a lavorare nel locale di Deniz, cercherà di convincerla a tornare a fare la cuoca per lui senza riuscirci, visto che la giovane rimarrà ferma nella sua decisione.