Le anticipazioni dell'episodio numero 20 di "Bitter sweet-ingredienti d'amore" e in onda venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Fatos. Quest'ultima si troverà alle prese con un momento difficile nella sua vita dopo non aver ottenuto le dovute soddisfazioni sul piano lavorativo. La ragazza in seguito a un periodo complicato riuscirà a riprendersi dall'esito negativo del colloquio e potrà ritrovare la forza grazie a un'offerta soddisfacente di Deniz che le darà la possibilità di lavorare nel suo locale.

I sospetti intorno alla morte di Demir e Zeynep, genitori di Bulut: l'Aslan nei guai

Proseguiranno i contrasti nel rapporto tra Hackan e Ferit (Can Yaman) che non avranno intenzione di giungere a un punto d'arrivo per la custodia del piccolo Bulut. Il marito di Demet riuscirà nell'intento di far eliminare qualsiasi tipo di sospetto riguardo alla morte dei genitori del bambino. L'uomo troverà un modo per sfuggire alla trappola messa in atto dall'Aslan e potrà avere la possibilità di portare avanti il piano volto a mettere nei guai Ferit.

Buse riceve una richiesta inaspettata da parte dei rivali di Ferit con l'intento di incastrare l'amico

Hakan deciderà di mettere in atto un nuovo inganno nei confronti del rivale per creare uno scandalo con l'avvicinarsi dell'ultima udienza fondamentale per parlare del destino di Bulut. Sarà uno dei motivi per i quali Hackan si dirà pronto a coinvolgere una persona fidata di Ferit in modo da complicare la vita dell'affarista. Si tratterà di Buse, amica dell'Aslan che dovrà riflettere in merito alla richiesta ricevuta da Hackan e Demet ma non avrà dubbi a rifiutare questa offerta dei coniugi desiderosi di far andare in porto il progetto.

L'Aslan messo in cattiva luce agli occhi del giudice per ottenere l'affidamento di Bulut

Buse non avrà intenzione di tradire l'imprenditore dimostratosi rispettoso verso di lei. La giovane donna avrà modo di chiarire la situazione con Ferit (Can Yaman) organizzando una cena con l'uomo al quale vorrà raccontare la realtà dei fatti. La ragazza si presenterà alla cena con lo zio di Bulut dove penserà di fare la scelta giusta svelando all'Aslan i piani organizzati da Hackan per ostacolare il datore di lavoro di Nazli.

Arriverà il giorno dell'udienza e si vivranno momenti di alta tensione per via dei contrasti tra Ferit e gli zii del bambino ma una svolta ci sarà a causa delle parole di Bulut. Quest'ultimo mostrerà al giudice di andare a vivere con l'Aslan e la collaboratrice domestica. Infine Hakan mostrerà delle foto compromettenti di Ferit che cambiano l'andamento della decisione.