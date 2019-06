Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 “Bitter Sweet- ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 giugno, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Bulut soffrirà moltissimo a causa della lontananza dallo zio Ferit. Nazli si ritroverà più di una volta dover affrontare delle situazioni piuttosto difficili, mentre Ferit deciso a vederci chiaro su quanto accaduto durante l’incidente che ha provocato la morte dei genitori del suo nipotino, deciderà di recarsi a vedere l’auto su cui viaggiavano per cercare di scoprire qualche dettaglio maggiore per ricostruire la verità sulla triste vicenda causando la preoccupazione di Hakan.

Ferit sarà moto preoccupato per l’affidamento di Bulut

Ferit preoccupato dal fatto che il suo nipotino possa essere affidato a Hakan e Demet deciderà di fare in modo di far sapere al giudice che si occupa del suo affidamento, che i due più che del bambino sono interessati a gestire le sue quote societarie. Nazli dal canto suo apparirà molto arrabbiata con Ausumann a causa della questione legata alle foto, ma deciderà di tacere con Ferit pur di non tradire la sua fiducia.

Nazli e Ferit successivamente accompagneranno il piccolo Bulut al pronto soccorso a causa di un piccolo incidente e li si accenderà un litigio con Demet: Ferit venuto a conoscenza delle foto deciderà di voler indagare per capire chi è l’autore e Nazli per questo motivo, temendo per Ausuman, perderà i sensi. Scoprirà poi, dopo essersi ripresa, che tutte le informazioni inerenti all'autore sono svanite tranne il modello del dispositivo da cui sono state scattate: Ausuman si recherà da Demet per capire come muoversi.

Nazli continuerà a dividersi tra il suo lavoro e le visite al piccolo Bulut, ma sarà durante quelle visite che la donna capirà che il bambino è triste perché suo zio si rifiuta di andarlo a trovare. Ferit infatti farà in modo da non andarlo a trovare pur di evitare di entrare in casa di Demet e Hakan. Il compleanno del bambino pero si farà sempre più vicino e l’incontro tra loro pure. Engin scoprirà la verità sul conto d Fatos e per questo motivo Ferit si convincerà che Nazli sia un’arrampicatrice sociale e deciderà di non invitarla al compleanno di Bulut.

Hakan dopo aver assistito all'incontro tra Ferit e Demet accecato dalla gelosia, ordinerà a Bekir di riservare all'uomo lo stesso trattamento di Zeynep e Demir, poi però convinto da Demet ci ripenserà.

Dopo aver salutato il suo nipotino, Ferit si offrirà di riaccompagnare Deniz e Nazli. Il giorno dopo, Ferit mostrerà a Deniz l’auto nella quale sono morti i genitori di Bulut, custodita clandestinamente nel garage della società. Hakan, però, scoprirà la presenza della vettura all'interno della Holding e comincerà ad infuriarsi temendo che venga alla luce la verità sulla vera dinamica dell'incidente.