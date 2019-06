Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca in onda su Canale 5, 'Bitter Sweet' che rappresenta una novità all'interno del palinsesto della Mediaset. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 per arrivare fino a venerdì 21 giugno sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame l'incidente che ha portato alla morte dei genitori di Bulut. La famiglia del bambino rimarrà sconvolta dalla morte dei genitori di Bulut e si dovrà prendere cura del ragazzino con l'intento di occuparsi dell'affidamento.

Nazli diventerà sempre più presente nella vita del bambino e deciderà di andargli a fare visita in ospedale. La donna si recherà da Deniz che non nasconderà il proprio interesse nei confronti della collaboratrice domestica. Ferit comincerà a preoccuparsi per il destino del piccolo Bulut dopo essere venuto a conoscenza dell'interesse di Hakan e Demet. Questi ultimi avranno intenzione di occuparsi di Bulut ma Ferit non resterà a guardare la situazione e deciderà di affidarsi al consulto di un avvocato. Inoltre Nazli non uscirà in compagnia di Bulut per evitare che possano crearsi delle incomprensioni con i parenti del bambino.

Nazli accompagna il piccolo Bulut al cinema

Continuerà la frequentazione di Tarik e Fatos che faranno un pranzo in un locale. Nazli si vedrà costretta a nascondere il proprio affetto nei confronti di Bulut ma accompagnerà il bambino al cinema. La giovane donna dovrà fare i conti con una notizia inaspettata dopo aver ricevuto la telefonata di un poliziotto per informarla del furto commesso dalla sorella. Asuman si troverà alle prese con un interrogatorio dopo aver rubato dei vestiti in un negozio di abbigliamento.

Demet pretenderà di avere un incontro con Bulut e si dimostrerà insistente nei confronti di Deniz per poter parlare con il nipote. La donna deciderà di presentarsi alla villa di Ferit portando un regalo al bambino.

La decisione del giudice

Engin e Ferit si accorgeranno che Demet e Hakan saranno interessati all'eredità di Bulut e vorranno impedire la possibilità di un loro affidamento. Fatos e Asuman riceveranno l'invito di Deniz per assistere all'esibizione di Alya.

Ferit, dal canto suo vivrà una serata romantica in compagnia di Nazli e di Bulut. Asuman venderà a Demet la fotografia del documento permettendo alla donna e al marito di poter entrare in possesso della custodia temporanea di Bulut. Ferit non avrà intenzione di mollare la presa e lotterà nella speranza di poter avere l'affidamento di Bulut ma dovrà capire chi sia stata la persona pronta a vendere l'informazione. Bulut verrà affidato per decisione del giudice agli zii Hackan e Demet.

Infine Nazli riceverà dai due coniugi la proposta di lavoro ma la ragazza non vorrà accettare l'offerta.