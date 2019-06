Appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, riguardanti ciò che accadrà nella soap turca lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi vedranno protagonista il piccolo Bulut, nipote di Ferit, rimasto orfano a seguito della morte dei genitori, avvenuta in un tragico incidente stradale. Rimasto ferito alle gambe il piccolo, in ospedale, verrà consolato da Nazli, con la quale il bambino ha stretto sin da subito un rapporto di grande complicità e sintonia.

La famiglia di Ferit, intanto, dovrà organizzarsi per l’affidamento del bambino, ma sarà scontro tra il giovane uomo d’affari e Demet, zia di Bulut, che richiederà la custodia del nipote.

Bitter Sweet, trama dell’17 giugno: Bulut rimasto orfano consolato da Ferit e Nazli

La tragedia che ha colpito il piccolo Bulut apre nuovi scenari nella soap turca Bitter Sweet, ingredienti d’amore, dove si vedrà che inizierà ben presto una lotta per l’affidamento del bambino tra la famiglia di Ferit e Demet e la sorella del padre di Bulut.

Il piccolo, rimasto ferito nell’incidente, si trova ancora in ospedale e riceverà la visita di Nazli, la quale cercherà di aiutarlo come può, lasciando da parte le divergenze con Ferit. La giovane farà visita anche a Deniz, il quale non nasconderà l’interesse che prova per lei. La famiglia Aslan, intanto, cerca di organizzarsi per quanto riguarda l’affidamento di Bulut, ora che i genitori del bambino sono morti.

Puntata del 18 giugno: Ferit lotta per la custodia del nipote

Nel nuovo episodio in onda su Canale 5 il 18 giugno a partire dalle 14:45, si vedrà che Ferit scoprirà che anche Demet e il marito Hakan hanno richiesto la custodia del nipote e ne sarà preoccupato, convinto che i due siano spinti solo da un interesse economico.

Il giovane esporrà i suoi dubbi e le sue preoccupazioni all’avvocato e a Nazli ed Engin. Ferit arriverà persino a chiedere alla giovane cuoca di non uscire di casa per evitare che gli avidi parenti possano incontrare Bulut. Nel frattempo Fatos e Tarik approfondiranno la loro conoscenza durante un pranzo, mentre Nazli uscirà di nascosto con Bulut per andare al cinema. In questo frangente, la ragazza riceverà una telefonata che la avvertirà dell’arresto della sorella Asuman, accusata di furto in un negozio di abbigliamento, costringendola ad andare alla polizia con il piccolo Bulut.

Ferit, scoperto l'accaduto, se la prenderà con Nazli per non aver seguito le sue istruzioni. Nuove e avvincenti puntate di Bitter Sweet attendono dunque i fan della soap turca nel pomeriggio del 17 e 18 giugno e negli episodi successivi.