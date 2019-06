Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta riscuotendo un discreto successo sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi, trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Nazli Piran e Ferit Aslan avranno un duro scontro in seguito ad una rivelazione di Demet. Deniz, invece, rifiuterà l'amore di Alya mentre Fatos e Engin riusciranno a chiarirsi.

Bitter Sweet: il piano di Hakan

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardante gli episodi dall' 1 al 5 luglio, svelano che Ferit sarà vicino a scoprire quello che è successo ai genitori di Bulut.

Pubblicità

Pubblicità

Ma ecco il colpo di scena: Hakan (Necip Memili) capirà che l'Asan ha nascosto la macchina di Demir e Zeynep nel garage della holding. Per tale ragione il marito di Demet cercherà di impedire che la verità sul drammatico incidente non venga a galla. Inoltre lo zio di Bulut ordinerà al suo complice Resul di occultare tutte le prove che potrebbe metterlo nei guai.

Nazli contro Ferit

Intanto Nazli (Ozge Gurel) porterà il piccolo Bulut, sua sorella e Fatos un giorno in piscina.

Pubblicità

La sera, invece, si recheranno al concerto di Alya. Poco dopo la Piran si scontrerà con Ferit, reo di non averle confessato che Demet era la sua ex ragazza. Di conseguenza la cuoca supporrà che l'Aslan l'abbia tenuta lontana da Bulut proprio per i suoi trascorsi con la moglie di Hakan.

La Piran protegge Asuman

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, in programma prossima settimana dalle ore 14:45 su Canale 5, si evince che che Asuman avviserà Nazli che Demet ha scritto una lettera a Ferit (Can Yaman).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nella missiva la moglie di Hakan racconterà che Asuman (Ilayda Akdogan) è la colpevole delle foto scattate ai documenti di Demir. Per tale ragione la Piran deciderà di entrare in casa dell'Aslan per recuperare la lettera e proteggere la sorella dalle pesanti accuse. Nel frattempo Ferit riuscirà ad impedire a Demet e Hakan (Necip Memili) di far parte della sua società. Il giovane, infatti, sarà certo che la coppia sia interessata ad appropriarsi dei ricavati dell'azienda più che alla felicità di Bulut.

Deniz spezza il cuore di Alya

Deniz (Hakan Kurtas), invece, spezzerà il cuore della cantante Alya (Türkü Turan) quando le rivelerà di non provare nessun sentimento per lei nonostante abbia acquistato il locale dove si esibisce. Allo stesso tempo Fatos (Öznur Serçeler) non riuscirà ad ottenere un nuovo lavoro tanto da entrare in crisi. Più tardi la ragazza rimarrà bloccata in ascensore con Engin (Balamir Emren) con il quale riuscirà finalmente a chiarirsi una volta per tutte.

Pubblicità

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulla serie tv che sta infiammando i pomeriggi di Canale 5.