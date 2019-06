Nonostante siano passati soltanto due giorni dalla messa in onda su Canale 5, la nuova soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, composta da 26 episodi nella versione originale, è già molto seguita. Anche la prossima settimana, le avventure di Nazli e Ferit saranno abbastanza movimentate. Purtroppo gli spoiler non sono affatto piacevoli, perché il piccolo Bulut, dopo aver perso i suoi genitori a causa di un terribile incidente stradale, verrà allontanato dall’Aslan.

Il bambino verrà dato in affidamento ma in modo temporaneo a suoi malvagi zii Hakan e Demet, disposti a tutto per tornare a far parte dell’azienda di Ferit, per volere del giudice.

Asuman commette un furto, Ferit non si fida di Demet

Le anticipazioni degli episodi, che il pubblico italiano avrà modo di guardare da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, rivelano che a seguito del drammatico incidente in cui perdono la vita Demir e Zeynep, la famiglia di Ferit preparerà le pratiche per l’affidamento del piccolo Bulut.

Bitter Sweet, spoiler fino al 21 giugno: il nipote di Ferit viene affidato agli zii

Nazli ovviamente farà sentire la sua vicinanza al bambino e al suo datore di lavoro. L’aspirante cuoca oltre a far visita spesso al nipote dell’Aslan in ospedale, incontrerà il suo nuovo amico Deniz, che le dimostrerà ancora una volta di nutrire un forte interesse per lei. Successivamente Ferit non la prenderà affatto bene, quando verrà a conoscenza che Hakan e Demet vogliono prendersi carico di Bulut. A quel punto il facoltoso manager metterà subito al corrente Engin, Nazli e il suo avvocato.

Nel contempo Tarik continuerà a frequentare Fatos, visto che pranzeranno insieme in un locale. Anche Nazli sarà alle prese con un grosso problema, perché dopo aver accompagnato di nascosto Bulut al cinema per non complicare la situazione su richiesta di Ferit, riceverà una telefonata scioccante. Un poliziotto comunicherà alla studentessa che sua sorella Asuman si trova al commissariato per aver commesso un furto in un negozio di abbigliamento. Ferit non appena Demet farà un regalo a Bulut, sarà convinto insieme ad Engin che la donna e Hakan siano interessati a suo nipote soltanto per un motivo economico.

Bulut viene affidato agli zii Hakan e Demet, Nazli riceve una proposta di lavoro

Asuman continuerà a causare dei problemi alla sorella, fotografando i documenti di Ferit riguardanti la custodia del nipote. In seguito Fatos e Asuman verranno invitate da Deniz ad assistere ad una nuova esibizione della sua storica fidanzata Alya, invece Nazli trascorrerà una serata molto piacevole con Ferit e Bulut. Nel contempo Tarik si recherà nell'appartamento della Piran su ordine dell’Aslan, e rimarrà sorpreso quando verrà accolto da Fatos.

Demet attraverso le foto scattate da Asuman riuscirà a raggiungere il suo intento, visto che otterrà la custodia temporanea di Bulut con l’approvazione del magistrato. Ferit oltre ad essere sempre più deciso ad ottenere l’affidamento del nipote, vorrà scoprire chi ha aiutato Demet. Bulut dopo essersi trasferito dagli zii, farà un sospiro di sollievo quando lo andrà a trovare Nazli: a gran sorpresa quest’ultima riceverà una proposta di lavoro. Demet e Hakan cercheranno di convincere la cuoca di Ferit a prestare servizio nella loro casa.

La sorella Asuman per prendere la giusta decisione, chiederà agli zii di Bulut di avere bisogno di un giorno per potergli dare la risposta.