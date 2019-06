Il nuovo e appassionante sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuerà a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Le anticipazioni dei futuri episodi rivelano che la protagonista Nazli Piran, oltre a scoprire che il piccolo Bulut, a cui si è affezionata molto, è stato affidato per volere del giudice ai coniugi Onder con l’aiuto di sua sorella Asuman, farà un’altra scoperta scioccante. L’aspirante cuoca verrà a sapere che Demet Kaya e Ferit Aslan erano stati in procinto di sposarsi in passato.

La coinquilina di Fatos, profondamente delusa dal suo datore di lavoro per non essersi confidato con lei, lo affronterà e finirà per rimanerci di nuovo male. Il benestante imprenditore si rifiuterà di dare delle spiegazioni alla sua dipendente.

Bulut viene affidato agli zii Onder, Demet è ancora innamorata di Ferit

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, cioè da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019, Demet e Hakan riusciranno ad ottenere l’affidamento temporaneo del nipote Bulut.

Dagli spoiler turchi si evince che la moglie dell’Onder, in passato, ha avuto una relazione sentimentale con Ferit. Quest’ultimo, ovviamente, andrà su tutte le furie quando la sua ex fidanzata si farà carico della custodia del figlio della sua defunta sorella in quanto sarà al corrente che l’unico interesse della donna è il denaro. In un secondo momento, si apprenderà che è stato l’Aslan a lasciare Demet. Quest’ultima, pur essendo ormai sposata con il perfido Hakan, si rivelerà essere ancora innamorata del migliore amico di Engin.

La signora Onder dimostrerà in diverse occasioni di non aver ancora dimenticato Ferit, visto che farà di tutto per farlo litigare con Nazli, proprio quando l’aspirante cuoca e il benestante imprenditore sembreranno andare d’accordo.

La scoperta di Nazli, Hakan perde le staffe

La Piran, non appena verrà a conoscenza che il piccolo Asuman è stato affidato a Demet a causa di sua sorella Asuman, andrà su tutte le furie anche per un altro motivo. L’ambiziosa studentessa chiederà subito delle spiegazioni dall’Aslan dopo aver appreso dalla signora Onder che ha avuto una storia d’amore con il suo titolare.

Ferit, come al solito, si rivolgerà in modo scontroso alla sua cuoca, dicendole di non averla messa al corrente del fatto perché tra loro non c’è nulla. A quel punto, Nazli si scaglierà contro il suo capo dicendogli di aver fatto il possibile per far allontanare Bulut dalla zia a causa di ciò che è accaduto tra lui e la donna in passato. In seguito, Hakan perderà le staffe quando sentirà una conversazione tra sua moglie e Ferit secondo la quale avrebbero potuto fare da genitori a Bulut e commissionerà l’omicidio di Nazli e del suo titolare.