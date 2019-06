Continueranno ad essere imperdibili le puntate della soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Gli spoiler dell’episodio numero 11, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 24 giugno 2019 sempre alle ore 14.45, annunciano che ci sarà un momento molto emozionante tra i due protagonisti. Ferit Aslan farà molti apprezzamenti alla sua cuoca Nazli Piran, dando dimostrazione di volerla baciare. Purtroppo, la sorella di Asuman e il suo datore di lavoro, proprio quando si avvicineranno arrivando a sfiorarsi le mani, verranno interrotti da una telefonata inaspettata.

La coinquilina di Fatos e il ricco imprenditore si recheranno immediatamente in ospedale, dopo aver appreso da Deniz che Bulut ha avuto un piccolo incidente.

Riepilogo puntata del 21 giugno: Nazli smaschera la sorella Asuman

Nella puntata di ieri venerdì 21 giugno 2019 Ferit, a seguito della decisione del giudice, si è detto pronto ad indagare per scoprire chi ha aiutato Demet e Hakan ad ottenere l’affidamento momentaneo di Bulut. L’Aslan ha continuato a sostenere con il suo amico Engin che la custodia di suo nipote sia soltanto un pretesto dell’Onder per poter entrare nella sua società dalla quale è stato escluso.

Nazli ha ricevuto una proposta di lavoro dalla sorella di Deniz, che le ha chiesto di smettere di prestare servizio alla villa dell’Aslan per stare vicino a suo nipote ancora sotto shock per la morte dei suoi genitori. La coinquilina di Fatos, dopo aver deciso di valutare l’offerta appena ricevuta, ha fatto una scoperta sconvolgente che l’ha messa in seria difficoltà. Nazli ha controllato il cellulare di Asuman, ed è venuta a conoscenza che è stata lei a fotografare una copia del documento di Demir.

La Piran dopo essersi scagliata contro la sorella per il brutto gesto compiuto, ha deciso per il momento di non dire nulla al suo datore di lavoro, con la speranza che la situazione si risolva al più presto possibile. Per finire, l’aspirante chef ha detto chiaramente a Demet che non lavorerà mai per lei e suo marito.

Trama del 24 giugno: Deniz interrompe un momento romantico tra Ferit e Nazli

Le anticipazioni dell’undicesimo appuntamento, che i telespettatori italiani vedranno il 24 giugno 2019, segnalano che il magistrato che si occupa dell’affidamento di Bulut, durante la seconda udienza, farà capire di essere dalla parte dei coniugi Onder.

Ferit si impegnerà con l’aiuto dei suoi legali per dimostrare che Hakan e Demet sono interessati al bambino solo per poter mettere le mani nelle quote dell’azienda della sua famiglia. In seguito Nazli, al termine di una delle tante giornate lavorative, accetterà di bere una tisana preparata dall’Aslan. Quest’ultimo ancora una volta ringrazierà la sua cuoca per tutto ciò che ha fatto per lui e per suo nipote Bulut. Sempre nel bel mezzo della conversazione, l’architetto chiederà alla Piran come mai è molto interessata alla cultura giapponese.

Ad un certo punto, proprio quando i due protagonisti sembreranno sul punto di scambiarsi un bacio, suonerà il cellulare di Nazli. Deniz farà sapere alla coinquilina di Fatos che Bulut si trova al pronto soccorso a causa di una caduta, ma la tranquillizzerà dicendole che non si tratta di nulla di grave. Ferit e la Piran si precipiteranno subito in ospedale, scatenando la furia di Demet. Quest’ultima rimarrà sorpresa nel vedere l’Aslan in compagnia della sua cuoca.

Intanto Ayla inviterà Fatos a recarsi in palestra per dire ad Engin la verità sul suo conto. Per l’ennesima volta la coinquilina di Nazli farà un passo indietro, quando l’ex fidanzata di Deniz notando la fiducia che il suo amico ha nei suoi confronti le consiglierà di parlargli in un altro momento.