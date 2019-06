Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti della nuova serie televisiva turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” stanno già conquistando i fan italiani. Questa soap, la cui versione originale è formata da 26 puntate, farà compagnia agli appassionati per tutta la programmazione estiva. Le puntate della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. Le anticipazioni del sesto episodio del 17 giugno 2019 svelano che Ferit, a causa dei suoi continui impegni con il lavoro, non riuscirà a badare a suo nipote Bulut quando verrà dimesso dall’ospedale.

A quel punto, il ricco imprenditore si presenterà a casa di Nazli e le proporrà di diventare di nuovo la sua cuoca. La giovane studentessa, pur essendo ancora arrabbiata con l’Aslan per come l’ha trattata, accetterà l’incarico quando riceverà anche la visita del piccolo Bulut, verso cui nutre un forte affetto.

Riassunto episodi dal 10 al 13 giugno

Nei primi episodi andati in onda dal 10 al 13 giugno 2019 Nazli, per poter pagare l’affitto dell’appartamento che condivide con la sorella minore Asuman e la sua amica Fatosh, ha trovato un lavoro.

Bitter Sweet, trama di lunedì 17 giugno: Ferit e Bulut bussano alla porta di Nazli

Tramite le sue conoscenze universitarie, la giovane studentessa è stata assunta a casa del ricco Ferit, prima come cuoca personale, e dopo qualche giorno si è occupata anche delle faccende domestiche. Durante le ore lavorative la Piran ha fatto la conoscenza di Bulut, il nipote del suo capo, instaurando subito una forte complicità. In seguito l’aspirante chef e Ferit hanno rischiato di aggredirsi reciprocamente dopo essersi visti per la prima volta nella villa.

Quest’ultima e il suo datore di lavoro si sono ritrovati anche allo stesso evento. Engin, non appena ha visto la Piran, ha messo in guardia il suo amico Ferit, rivelandogli che la sera precedente si trovava in una discoteca. Lo zio di Bulut con la convinzione che la sua cuoca sia un’arrampicatrice sociale alla ricerca di una persona ricca da sposare, le ha fatto una proposta indecente. La sorella di Asuman, dopo aver risposto in malo modo alla provocazione del suo titolare, si è sentita male e si è risvegliata il giorno seguente.

Dopo aver ricordato tutto ciò che è accaduto tra lei e il benestante imprenditore, la ragazza si è licenziata accusando Ferit di essere un uomo privo di sentimenti. Quest’ultimo si è reso conto di essersi comportato male con Nazli, visto che ha iniziato a guardala con occhi diversi durante una cena voluta da suo nipote. Infine la Piran ha scoperto che l’uomo che le sta facendo la corte, cioè Deniz, è lo zio di Bulut.

Trama del sesto appuntamento: Nazli riceve la visita di Ferit e Bulut

Nel quinto episodio che verrà trasmesso domani venerdì 14 giugno 2019, purtroppo Demir e Zeynep perderanno la vita in un tragico incidente stradale, facendo sprofondare nella disperazione totale Ferit e Deniz.

Nazli ancora una volta starà al fianco del piccolo Bulut, e farà il possibile per rassicurarlo in un momento così difficile. Gli spoiler della sesta puntata che debutterà su Canale 5 lunedì 17 giugno 2019, invece, dicono che il nipote dell’Aslan si troverà ancora in ospedale per le ferite riportate durante il bruttissimo avvenimento che ha causato il decesso dei suoi genitori. Le conseguenze della sciagura non saranno affatto buone, dato che il bambino apprenderà di non poter camminare.

Dopo il funerale dei genitori di Bulut, il giudice si dovrà occupare di una questione molto delicata, perché avrà il compito di decidere a quali parenti dare il consenso di occuparsi del bambino rimasto orfano di padre e di madre. Alla porta di Nazli busserà a gran sorpresa Ferit: quest’ultimo, parecchio preoccupato per il nipote, chiederà alla sorella di Asuman di tornare a lavorare per lui. Subito dopo, la Piran accoglierà nella sua abitazione anche il nipote dell’Aslan che le farà vedere di essere in grado di stare in piedi da solo. Nazli accetterà la proposta di Ferit, ma soltanto quando la inviterà a dimenticare le brutte parole che le ha rivolto al termine della festa giapponese. Per concludere, Demet si recherà dal fratello Deniz con l’intento di riconciliarsi con lui.