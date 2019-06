Finalmente su Canale 5 è arrivata la tanto attesa telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che narra la storia d’amore tra l’ambiziosa cuoca Nazli e l’affascinante imprenditore Ferit. Anche le puntate della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. Le anticipazioni del settimo episodio, che verrà trasmesso martedì 18 giugno, svelano che Ferit, per poter ottenere l’affidamento del nipote Bulut, ordinerà alla sua cuoca di evitare di uscire con il bambino.

Purtroppo la sorella di Asuman sottovaluterà la situazione visto che non si adeguerà alla volontà del suo datore di lavoro. Nazli scatenerà l’ira dell’Aslan perché, quando sarà sul punto di andare a vedere un film con Bulut, si vedrà costretta a recarsi insieme al ragazzino in commissariato a causa della sorella. Nello specifico Asuman, che nei primi episodi si è impossessata di un oggetto di valore di Ferit, sarà sorpresa a rubare in un negozio.

La morte di Zeynep e Demir

Negli episodi andati in onda dal 10 al 14 giugno 2019, Nazli, ha dovuto rimboccarsi le maniche mettendosi alla ricerca di un lavoro. La giovane per pagare i suoi studi e mantenere economicamente anche la sorella Asuman e la sua migliore amica Fatos, ha iniziato a testare le sue abilità di cuoca presso la villa di Ferit. Il primo incontro tra quest’ultimo e Nazli è stato un vero e proprio disastro, a causa dei loro caratteri completamente diversi.

Nell’abitazione del suo datore di lavoro la Piran ha conosciuto il piccolo Bulut, il nipote dell’uomo. Quest’ultimo si è affezionato sin da subito alla nuova cuoca dello zio al punto da chiederle di cenare con loro. Intanto Asuman e Fatos hanno iniziato a fantasticare sulla nascita di una probabile relazione tra Nazli e il suo capo. Successivamente l’aspirante chef ha partecipato ad un importante evento diplomatico per fare pratica con la lingua giapponese.

In questa occasione la giovane ha ritrovato Ferit, presente in quanto socio in affari del signor Nakatami. Nel frattempo Deniz si è preso una vera cotta per la Piran, invitandola ad uscire con lui. I due, dopo essersi recati al canile, hanno trascorso l’intera serata insieme. Dopo aver cenato con Ferit, Zeynep, Demir, e Bulut, Nazli ha scoperto che il bambino è anche nipote di Deniz. Un drammatico evento sconvolgerà Ferit subito dopo l'assegnazione della gara d’appalto.

Dopo essere uscito dal locale l’Aslan ha appreso che sua sorella Zeynep e suo cognato Demir sono morti in un incidente d'auto mentre Bulut ha riportato delle gravi ferite. Per finire il medico ha comunicato a Ferit, Deniz, Engin e Tarik che il bambino per poter tornare a camminare dovrà seguire un intenso programma di terapia fisica.

Spoiler del settimo appuntamento: Nazli porta Bulut al cinema senza il consenso di Ferit

Nella puntata in programmazione lunedì 17 giugno i familiari del piccolo Bulut, rimasto orfano dei genitori, dovranno organizzarsi per decidere a chi affidare il bambino.

Nazli accetterà di tornare a lavorare per Ferit per stare vicino al nipote dell’uomo mentre Deniz dimostrerà sempre di più di aver dimenticato la sua ex fidanzata Ayala con la Piran. Nel settimo appuntamento, in onda martedì 18 giugno, Ferit farà i conti con una bruttissima notizia. Il benestante imprenditore scoprirà che Demet e Hakan hanno inoltrato una richiesta in tribunale per adottare Bulut. Ferit entrerà in crisi perché inizierà a temere per l’incolumità del bambino. L’Aslan condividerà i suoi dubbi con Nazli, Engi ed un avvocato. Inoltre Ferit chiederà alla sua cuoca di non uscire dalla villa insieme al bambino per impedire ai suoi parenti di sorprenderli. Intanto Fatos e Tarik approfondiranno la loro conoscenza pranzando fuori mentre la Piran accompagnerà Bulut di nascosto al cinema senza aver ricevuto il consenso di Ferit, con l’obiettivo di riuscire a farlo divertire. Sfortunatamente l’aspirante cuoca non riuscirà nel suo intento perché apprenderà che sua sorella (Asuman), che credeva in un campo scuola, si trova al commissariato. Dopo essere venuta a conoscenza che Asuman ha commesso un furto in un negozio di vestiti, Nazli sarà costretta a portare alla centrale di polizia anche il bambino. Il comportamento dell'aspirante chef farà perdere le staffe a Ferit.