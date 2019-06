Finalmente l’attesa è finita, tra pochi giorni, sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori potranno seguire la nuova soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’Amore” formata da ben 26 episodi da 120 minuti ciascuno. Il pubblico avrà modo di rivedere sul piccolo schermo l’attrice turca Ozge Gurel, nota in Italia per aver rivestito il ruolo di Oyku Acar nella famosa serie televisiva “Cherry Season”. Le anticipazioni dei primi appuntamenti che andranno in onda dal 10 al 14 giugno 2019, svelano che la protagonista Nazli, una giovane e ambiziosa cuoca che sogna di aprire un ristorante giapponese tutto suo, inizierà a prestare servizio ad una famiglia facoltosa per mantenersi gli studi e far fronte alle spese dell'affitto.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza troverà un impiego presso un giovane manager prima come chef personale, e dopo pochi giorni come collaboratrice domestica: in tale circostanza, la sorella di Asuman farà la conoscenza di Bulut un bambino molto allegro. Purtroppo la vita di quest'ultimo verrà stravolta da un tragico evento. Il nipote di Ferit rimarrà orfano, perché i suoi genitori Demir e Zeynep perderanno la vita durante un tragico incidente stradale provocato dagli uomini di Hakan, un uomo malvagio interessato soltanto al denaro.

Bitter Sweet trame dal 10 al 14 giugno: Ferit assume Nazli, la morte dei genitori di Bulut

Nazli inizia a lavorare per Ferit, Bulut si affeziona alla dipendente dello zio

Le trame delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 14:45 alle 16:10, ci dicono che una giovane cuoca chiamata Nazli (Ozge Gurel) pur essendo impegnata con l’università frequenterà dei corsi di giapponese. L’aspirante chef dopo aver cercato un lavoro per risolvere i suoi problemi economici, verrà assunta da Ferit (Can Yaman), un ricco uomo di affari.

Pubblicità

La giovane farà la conoscenza di Bulut, nipote del sul datore di lavoro, con il quale instaurerà subito un forte legame di affetto. Nazli dopo aver trascorso parecchio tempo in compagnia di Ferit, farà sospettare le sue sorelle, visto che insinueranno che potrebbe nascere una storia d’amore tra lei e il suo datore di lavoro. Intanto a Istanbul sarà tutto pronto per un evento mondano per celebrare le floride relazioni tra Giappone e Turchia. Nazli verrà invitata dalla sua insegnante a partecipare all'imminente festa, senza sapere che anche Ferit presenzierà essendo partner in affari dell'organizzatore dell'evento, Nakatami.

Deniz innamorato di Nazli, la morte di Demir e Zeynep

Successivamente Deniz farà sapere a Ferit di essersi preso una cotta per una ragazza. Nazli oltre a rivelare ad Asuman e Fatos di non trovarsi affatto bene con il suo datore di lavoro, annuncerà di avere un appuntamento con Deniz. Quest’ultimo rimarrà colpito da Nazli, quando si recherà con la stessa in una casa di cura per animali. Bulut esulterà di gioia, non appena verrà a conoscenza che sua madre ha invitato Nazli ad una cena in cui saranno presenti anche Ferit e Demir.

Pubblicità

Nazli al termine della serata, scoprirà che il suo nuovo amico Deniz è lo zio di Bulut. Nazli, Fatos, e Asuman, andranno a vedere l’esibizione di Alya, venendo accolti da Deniz: a vincere la gara d’appalto sarà la holding di Ferit, mentre Hakan se ne andrà via infuriato. L’arrivo di Engin e Ferit, farà sentire a disagio Nazli e Fatos. Quest’ultima per non incontrare Engin, lascerà immediatamente il locale. Infine Ferit rimarrà sconvolto dopo aver ricevuto una chiamata telefonica, al tal punto da chiedere a Deniz di raggiungerlo subito in ospedale.

Pubblicità

Purtroppo Demir e Zeynep moriranno a causa di un incidente stradale, invece Bulut anche se si salverà, riporterà delle gravissime ferite.