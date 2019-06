Le vicende di Bitter Sweet continueranno ad emozionare i fan di Canale 5. Nelle nuove puntate, in programma da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Ferit inizierà una dura lotta contro Hakan e Demet per ottenere la custodia di Bulut. Asuman, invece, commetterà un furto, che sarà scoperto da sua sorella Nazli.

Bitter Sweet: Deniz attratto da Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossima settimana svelano che la famiglia Aslan sarà sconvolto da un tragico lutto.

I genitori di Bulut, infatti, moriranno in un tragico incidente mentre il nipote di Ferit riporterà delle gravi conseguenze. In questo drammatico frangente, Nazli non mancherà di offrire una parola di conforto a tutti quanti, sopratutto a Bulut, andando a trovarlo spesso in ospedale. Intanto Deniz non nasconderà di provare un certo interesse nei confronti della cuoca. Ferit, invece, scoprirà che Hakan e Demet hanno fatto richiesta per l'affidamento del nipote. Una decisione che non piacerà affatto ad Aslan, tanto da condividere i suoi dubbi con Nazli, Engin e l'avvocato.

Bitter Sweet, trame prossima settimana: Asuman commette un furto, la sorella scopre tutto

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman è una ladra

Ferit chiederà alla sua cuoca di non uscire insieme al bambino, in quanto teme che i suoi avidi parenti, possano portarglielo via. Intanto Tarik inviterà Fatos a pranzo mentre Nazli sarà raggiunta da una telefonata di un poliziotto proprio quando accompagnerà il nipote di Ferit ad un cinematografo. La donna, infatti, scoprirà che sua sorella Asuman è coinvolta in un furto al certo commerciale. Demet e sua moglie, invece, si recheranno alla villa portando un boomerang per il bambino. Peccato che Engin e Ferit credono che il loro interesse sia soltanto di natura economica.

La scoperta di Tarik

Le trame di Bitter Sweet, in onda dal 17 al 21 giugno, rivelano che Asuman fotograferà il fascicolo sulla custodia di Bulut approfittando di un momento di distrazione di Ferit. Poco dopo, la sorella di Nazli si recherà a casa di Deniz con Fatos, dove Alya canterà una canzone. Aslan, invece, trascorrerà una piacevole serata insieme al nipote e la cuoca. Nel frattempo Tarik avrà una brutta sorpresa. Infatti scoprirà che Nazli non è altro che la coinquilina di Fatos.

Bulut affidato a Demet e Hakan

Demet e suo marito riusciranno ad ottenere la custodia temporanea di Bulut. Tuttavia, lo zio deciderà di lottare per riavere quest'ultimo con lui. A tal proposito, il bambino si trasferirà in casa degli zii dove i rapporti non saranno idilliaci. Qui Nazli troverà il nipote di Ferit traumatizzato dalla perdita di entrambi i genitori mentre Demet e Hakan le chiederanno di iniziare a lavorare per loro. Peccato che la ragazza prenda del tempo per pensare dopo aver fatto una scoperta.

Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni su questa nuova Serie TV lo sveleranno.