In questi giorni si parla molto della fine del rapporto tra l'attore americano Bradley Cooper e la sua compagna Irina Shayk. La notizia è divenuta in pochissimo tempo virale. Ad ogni modo, come spesso capita quando due persone si lasciano, ciò che tutti si domandano è quali possano essere i motivi celati dietro la decisione drastica. Ebbene in merito alla vicenda, nelle ultime ore, è stata fatta un bel po' di chiarezza. Secondo quanto emerso su People, pare che sia stata colpa dell'attore. Nel corso delle riprese del film "A star is born", pare che Bradley sia stato parecchio assente nella vita di coppia.

La prima ipotesi sulla rottura tra Bradley Cooper e la sua compagna Irina Shayk

Una volta diffusa la notizia della rottura tra Bradley Cooper e la sua compagna, il pubblico ha incominciato a fare delle ipotesi sui motivi celati dietro questa inaspettata decisione. In un primo momento si era pensato potesse essere colpa di Lady Gaga. Ad ogni modo tale pettegolezzo è stato sfatato da un insider di The Sun. Secondo quanto rivelato da questa fonte, pare che tra Bradley e Lady Gaga non ci sia nulla di più di una splendida e sincera amicizia.

Irina Shayk e Bradley Cooper: spunta il motivo della rottura

Inoltre l'attore non sarebbe per nulla il tipo di gettarsi subito in una nuova relazione dopo la fine di un rapporto. Naturalmente sul web continuano ad esserci dei dubbi in merito. Ad ogni modo però, su "People" sono emersi ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

People diffonde una nuova notizia: a quanto pare sarebbe colpa di Bradley

Una volta allontanata l'ipotesi di un flirt con l'eccentrica cantante dunque, si è fatta avanti un'altra ipotesi.

Secondo quanto riportato su People, pare proprio che ad incrementare i problemi e i dissapori esistenti tra i due vip ci siano stati gli impegni professionali dell'attore. Gli impegni generati dalle riprese del film A star is born infatti, pare abbiano assorbito completamente Cooper. Quest'ultimo infatti sembrava essere emotivamente e fisicamente molto distante dalla sua donna. Le continue riprese e gli impegni lavorativi pare abbiano portato l'attore a generare una grossa frattura nel rapporto con Irina.

In ogni caso, sia lui che la Shayk hanno sempre cercato di essere notevolmente riservati nella loro vita di coppia. Tutte le questioni e gli eventuali problemi personali sono sempre stati nascosti egregiamente. Ad ogni modo, coloro i quali conoscevano bene la coppia sapevano perfettamente che c'era qualcosa di molto serio che non andava tra loro. Insomma questa è la nuova versione dei fatti diffusa dalla rivista People.