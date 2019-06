Dopo il successo della quinta stagione di 'Che dio ci aiuti', proseguono gli impegni per i protagonisti dell'apprezzata serie televisiva che ha sempre attirato l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Gli attori dimostrano una grande amicizia e tre volti noti sono impegnati nella Costiera Amalfitana per girare uno spot legato ai cosmetici. Si tratta di Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo e Arianna Montefiori che hanno fatto notare un grande affiatamento e si sono divertiti nelle riprese di questa pubblicità.

Bisogna sottolineare che, nell'ultima stagione, Diana Del Bufalo non ha fatto parte del cast di Che dio ci aiuti 5 ma è rimasto un ottimo rapporto con i colleghi di lavoro. I protagonisti hanno portato baldoria e felicità con il solito spirito giocoso che li contraddistingue. Non si poteva scegliere posto migliore per girare uno spot a Sorrento che fa del mare e della cucina i punti di forza. Inoltre la costiera Amalfitana si caratterizza per la presenza di milioni di turisti che la scelgono nel momento in cui arrivano in Italia.

Alcuni interpreti di Che dio ci aiuti in costiera Amalfitana per un girare un spot (foto repertorio)

Caccamo, Del Bufalo e Montefiori sono molto presenti sui social dove tengono aggiornati i fan in particolare sulla pagina di Instagram. I tre attori hanno pubblicato delle storie e si trovano a Marina Del Cantone, uno dei posti più frequentati dai turisti nel corso del periodo estivo.

Un pranzo nella baia e la visita tra le bellezze di Sorrento

In questo splendido luogo, i protagonisti di Che dio ci aiuti hanno avuto la possibilità di godersi il relax tra un pausa e l'altra nel corso delle riprese.

Si sono goduti un pranzo che aveva la vista sulla baia ma i tre ragazzi si sono concessi una visita a Sorrento creando delle situazioni comiche. La Montefiori ha cominciato a rubare la giacca e la collana all'amica Diana Del Bufalo ma non sono finite le sorprese. L'attrice si è interrogata sulle difficoltà a stare lontana dal cibo attraverso queste parole: "Seguire la dieta da queste parti?".

Un momento importante per i tre attori impegnati in molti progetti

La Del Bufalo ha capito di non poter rinunciare alla cucina del Sorrento e ciò dimostra quanto la simpatia rappresenti una delle caratteristiche principali dell'interprete.

Si tratta di un momento importante nella carriera dei tre attori che si stanno mettendo a confronto con progetti lavorativi di un certo rilievo. Arianna Montefiori è impegnata nelle riprese della terza stagione della serie 'L'isola di Pietro', Caccamo è stato impegnato nella quinta stagione di Che dio ci aiuti. Infine la Del Bufalo è presente in molti progetti pubblicitari e ha avuto il merito di lavorare con Carlo Verdone nella pellicola 'Benedetta follia'.