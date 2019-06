Prosegue l'avventura del giovane Nicolò nel game show Caduta Libera in onda con grandissimo successo di ascolti nel preserale di Canale 5. Il campioncino è diventato un vero e proprio personaggio, amatissimo dal pubblico che tutte le sere si collega alle 18:45 sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire le sue nuove avventure. Un vero e proprio record quello di Nicolò, il quale nel corso delle ultime puntate trasmesse in tv, si è portato a casa una nuova vincita, conquistando un vero e proprio primato all'interno del popolare game show preserale.

Nuova vincita record per il campione Nicolò di Caduta Libera

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso delle ultime puntate di Caduta Libera in onda su Canale 5, il campioncino Nicolò si è portato a casa un montepremi di ben 100 mila euro, che sommato ai soldi che aveva conquistato fino a questo momento, arriva alla cifra record di ben 500 mila euro. Un vero e proprio trionfo per Nicolò che ha conquistato anche il record per il maggior numero di presenze tra i concorrenti del popolare game show, al momento già 61 consecutive.

Nicolò Scalfi: continua il suo percorso da record a Caduta Libera

Ottimi risultati anche dal punto di vista degli ascolti per Caduta Libera, che anche grazie alla presenza di Nicolò riesce a portarsi a casa risultati molto soddisfacenti nella fascia del preserale, con una media di oltre 3.7 milioni di spettatori a serata e uno share che oscilla tra il 20 e il 22%.

Questa settimana il game show condotto da Gerry Scotti ha dato filo da torcere alla nuova edizione di Reazione a catena, il game show dell'estate di Raiuno condotto da Marco Liorni, che si è fermato ad una media del 20-21%.

Insomma l'avventura di Nicolò sta piacendo al pubblico, il quale adesso è curioso di scoprire e vedere come se la caverà nel corso delle prossime settimane.

L'indiscrezione su Nicolò: 'Sarebbe stato sconfitto'

Intanto in queste ore circolano delle indiscrezioni sui social riguardanti la futura eliminazione e quindi sconfitta di Nicolò dal game show di Canale 5. Le puntate di Caduta Libera, che quest'anno andrà in onda ininterrottamente per tutta l'estate su Canale 5, vengono registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda in televisione.

Alcune persone che hanno partecipato alle registrazioni del game show Mediaset sostengono che Nicolò sarebbe stato eliminato dal programma di Gerry Scotti anche se per vedere in onda tali appuntamenti bisognerebbe attendere il prossimo luglio. In una recente intervista Nicolò aveva parlato anche dell'ipotesi della sconfitta a Caduta Libera e ammise che sicuramente gli sarebbe dispiaciuto. 'Si, so che prima o poi verrò sconfitto. Caduta Libera è un'esperienza bellissima', dichiarò il campione in carica.