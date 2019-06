Negli ultimi giorni si è parecchio parlato dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Campoli, e della tronista Angela Nasti. I due sono usciti insieme dal programma della De Filippi, ma dopo poco più di 10 giorni hanno rotto. Sui social si è parlato di una crisi tra i due fin dall'inizio, dato che la bella influencer non ha mai postato una foto con il ragazzo. Quando le voci sono diventate sempre più insistenti, i due hanno rivelato su Instagram di aver rotto.

Al settimanale Uomini e Donne Magazine, Alessio ha rilasciato delle dichiarazioni al riguardo, spiegando che la donna gli ha quasi fin da subito rivelato di vederlo diverso da come era all'interno del programma.

U&D, le rivelazioni dell'ex corteggiatore Alessio

Campoli ha dichiarato al Magazine di Uomini e Donne che da parte sua c'erano tutti i presupposti per continuare la relazione, ma che si è accorto fin da subito che le cose non stavano andando come desiderava.

L'uomo ha confessato di aver iniziato a provare dei sentimenti forti per la Nasti, anche se da parte di lei non ha visto invece un grande trasporto. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato che lui ed Angela hanno passato 48 ore insieme prima che lei andasse ad Ibiza e che, fino ad allora, non vi era alcun segnale di allontanamento.

Nei giorni successivi al suo ritorno, i due sono stati insieme, anche se Alessio ha alloggiato in albergo. La stessa Angela ha poi però iniziato a dire che lo vedeva diverso rispetto a come era nel programma e che anche lei non si sentiva più la stessa. L'uomo ha poi rivelato che la chiusura definitiva è avvenuta martedì scorso, a seguito di un chiarimento avvenuto il giorno prima.

Campoli dichiara di essere stato il primo a volere un confronto

Alessio ha rivelato di essere stato lui per primo a volere un confronto nel corso di una cena, dato che loro sembravano due persone che stanno insieme da anni e che cercano i propri spazi. Lui le ha così detto che le cose non avevano senso di continuare in questa maniera, ma lei non ha replicato ed ha invece detto che stava vivendo un momento difficile.

Campoli ha confessato al Magazine di Uomini e Donne di aver voluto cercare magari un punto d'incontro con lei, ma quando ha visto che la ragazza si è fatta andar bene le sue conclusioni senza provare ad opporsi, ha deciso che era giusto chiudere in maniera definitiva.

Il ragazzo ha riferito di essere stato un po' distaccato con lei, dato che si sentiva dire continuamente che al momento si trattava soltanto di una conoscenza. Infine, Campoli ha concluso dicendo che il fatto che lei abbia deciso di terminare la loro relazione con così tanta facilità lo fa pensare molto.