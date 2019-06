Nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato al settimanale 'Chi' un'interessante intervista. I due hanno parlato della loro relazione e della coppia Iannone-De Lellis.

Moser e Rodriguez intervistati da 'Chi'

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e donne, adesso è impegnata con Andrea Iannone. Il pilota e l'influencer non piacciono molto alla Rodriguez. Ai giornalisti di Chi, Cecilia ha dichiarato che la De Lellis e il suo ex cognato (Iannone è stato il compagno di Belen Rodriguez) stanno bene insieme soprattutto per l'altezza, ironizzando sulla piccola statura dei due fidanzati: "Sono alti un metro e una banana", ha confessato Cecilia.

Pubblicità

Pubblicità

Moser non ha rincarato la dose dopo le parole della sua fidanzata, la quale ha aggiunto che in Italia molti dicono di ammirare la coppia composta dal pilota e da Giulia perché non hanno il coraggio di dire realmente le cose che pensano.

La coppia Rodriguez-Moser ha proseguito l'intervista raccontando della prossima vacanza a New York. Sul ritorno di fiamma della sorella Belen Rodriguez con il marito Stefano De Martino si sono detti molto felici, soprattutto per il bambino, Santiago, che da quando i genitori sono tornati insieme è molto più sereno.

Pubblicità

A proposito di un figlio, l'argentina ha confessato che vorrebbe aspettare ancora un po' di tempo, magari una buona occasione lavorativa nel piccolo schermo, a differenza di Moser, che lo farebbe anche subito. La televisione italiana, secondo la bella argentina, ha il problema di dare spazio sempre agli stessi volti. A lei piacerebbe lavorare in tv sfruttando la sua solarità, la sua simpatia e la sua bellezza. Essere riconosciuta solo come la ragazza del reality, a Cecilia Rodriguez non va più giù.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Cecilia Rodriguez: 'Alimentiamo la fantasia'

I due innamorati hanno fatto molto parlare ultimamente perché un loro scatto, in cui si sono intravisti degli oggetti per aiutare il piacere di coppia, ha fatto il giro del web. La Rodriguez, in merito all'argomento, ha spiegato che per lei è normale usare tali oggetti: si tratta di un'abitudine di molte coppie, che per pudore non lo confessano. Moser, dello stesso avviso, ha aggiunto che non è una "cosa anormale" e molti vip fanno di peggio.

Su Temptation Island Vip, Cecilia ha affermato che se dovesse prendere parte al programma, resisterebbe solo pochi minuti, la sua gelosia non le permetterebbe di mantenere la calma.