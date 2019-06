Sembra esserci astio tra Cecilia Rodriguez e la coppia formata da Giulia de Lellis e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Prima del ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino. Cecilia Rodriguez, stizzita e pretestuosa, ha rilasciato dichiarazioni fredde e volutamente offensive sulla "statura" della coppia VIP.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbero bassi, secondo Cecilia Rodriguez

"Alti un metro e una banana" ha riferito la modella argentina, riferendosi alla liason tra la De Lellis e Iannone, ex fiamma della sorella Belen Rodriguez.

Evidentemente per Cecilia la "bassezza" fisica è un demerito che ha il valore di un'offesa. Ecco che, allora, diventa freccia acuminata da scagliare contro due personaggi al momento sulla cresta dell'onda.

Così, mentre il Gossip estivo si prepara con le coppie più gettonate, tra cui Belen e Stefano De Martino e la De Lellis e Iannone, Cecilia prova a fare da terzo incomodo. Non paga della sua storia con Ignazio Moser, Cecilia sembra guardarsi intorno per vedere come ruoti il resto del mondo.

Il target da colpire è, adesso, Iannone. "Giulia e Andrea sono perfetti insieme, sono alti uguali" sentenzia la modella su Chi, con la chiosa indigesta del metro e della banana.

Antonella Fiordelisi risponde per le rime a Cecilia Rodriguez

La replica della ex-gieffina non si è fatta attendere e neppure quella del fratello di lei. Ma chi è andata a colpire duro Cecilia Rodriguez proprio sul suo punto debole è stata Antonella Fiordelisi. Pare infatti che la modella argentina abbia la consuetudine di usare giocattoli per adulti per ravvivare il desiderio con la sua dolce metà, Ignazio Moser.

La Fiordelisi non si è lasciata sfuggire questo dettaglio piccante e lo ha usato per rispondere per le rime a Cecilia. Ex-tentatrice di Temptation Island e attualmente in coppia con Lenticchio, ossia Francesco Chiofalo, la Fiordalisi ha commentato la questione della Rodriguez con una gelida frecciata. "C'è chi è alto un metro e una banana - ha scritto Antonella - e chi è alto un metro e un vibratore". Cecilia Rodriguez per ora non ha risposto, ma ci attendiamo una sua reazione a breve.

Intanto, in attesa di trovare la giusta opportunità televisiva, Cecilia dichiara di voler prendere ancora tempo per pianificare una gravidanza. Sebbene Ignazio Moser sia già pronto, lei vuole aspettare ancora un po'. Saranno anche le voci di una sempre più prossima gravidanza della sorella Belen Rodriguez a farle paura... o semplicemente a mostrarle che un bambino richiede tante attenzioni e tanto tempo da dedicare solo ed esclusivamente a lui. Il gossip sul un eventuale pancino sospetto di Cecilia, quindi, può attendere.