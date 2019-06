Giulia De Lellis e Chiara Ferragni sono due delle influencer italiane più amate del momento. Entrambe hanno milioni di follower che le seguono e molto spesso ciò che sponsorizzano le due diventa in pochi minuti sold out. La moglie di Fedez vanta 14 milioni di seguaci su Instagram, mentre la nuova fiamma di Iannone 4 milioni. Per entrambe questo sembra essere un momento davvero d'oro, sia dal punto di vista sentimentale che economico. Chiara sembra essere molto appagata dalla sua situazione familiare e tanti sono i fan che seguono costantemente i suoi video, molti dei quali la ritraggono con il rapper ed il figlio Leone.

Pubblicità

Pubblicità

L'ex corteggiatrice ha invece intrapreso da poco un flirt con il motociclista, ex della Rodriguez. Poche ore fa, la Ferragni ha fatto una gaffe postando una foto sulla sua pagina IG 'The Blond Salad' , che ritrae il marchio di costumi di cui è testimonial la rivale.

La Ferragni eliminata la foto errata dopo pochi minuti

La maggior parte delle influencer note sul web, hanno una linea di costumi ed anche la Ferragni e la De Lellis non sono da meno.

Chiara possiede infatti una vera e propria azienda di abbigliamento che fattura diversi milioni di euro l'anno ed ha a disposizione una pagina social su Instagram chiamata 'The Blond Saland' dove sponsorizza parte dei propri prodotti. E' proprio all'interno di quel profilo che la ragazza ha sbagliato a postare una foto e per pochi minuti ha pubblicato uno screenshot di un costume della De Lellis. Lo scatto è stato presente in pagina solo per pochi minuti, ma è poi stato rimosso. A far notare la gaffe è stato il giornalista Alberto Dandolo, che ha riportato il tutto sul suo profilo social.

Pubblicità

Giulia De Lellis apprezza il gesto della Ferragni

Nonostante quello della Ferragni sia stato palesemente un errore, dato che la foto è stata rimossa dalla sua pagina aziendale poco dopo, la De Lellis è rimasta compiaciuta. Sotto allo scoop postato da Dandolo sul suo profilo Instagram, Giulia ha commentato dicendo di apprezzare molto e che magari questo gesto è stato voluto proprio dalla web influencer più amata del momento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche ringraziato la moglie di Fedez, nel caso in cui questo errore fosse in realtà stato fatto di proposito.

Diversi sono i commenti che si possono leggere sotto la foto riportata dal giornalista di Dagospia. C'è chi scrive: 'Penso che la Ferragni non teme la De Lellis e viceversa. Sono due splendide donne che hanno sempre più successo. Sicuramente Chiara deve tirare acqua al suo mulino, ma è normale' oppure 'Che poi perchè mai avercela con Giulia, non le ha fatto nulla di male. Evidentemente però non le sfuggono le sue foto' e ancora 'Non capisco il motivo per cui sono nemiche'.