'Epic fail' per Chiara Ferragni su Instagram. La regina indiscussa dei social e delle influencer italiane ha pubblicato per sbaglio uno scatto appartenente alla linea di costumi della sua 'rivale italiana' Giulia De Lellis, ben nota al pubblico di Uomini e donne. Il tutto è successo ieri pomeriggio e, sebbene lo scatto sia rimasto online soltanto per pochissimi minuti, in tanti sono riusciti a fare degli screenshot, così come sono stati riportati in rete da Alberto Dandolo, che ha testimoniato l'errore sulla sua pagina ufficiale Instagram.

L'errore di Chiara Ferragni su Instagram: pubblicata una foto di Giulia De Lellis

Nel dettaglio, infatti, Chiara Ferragni utilizza una pagina Instagram chiamata 'The Blond Salad' per sponsorizzare i suoi abiti e le sue creazioni, tra cui la tanto amata linea di costumi che ha lanciato da un po' di anni.

Ieri pomeriggio, però, c'è stato un errore, visto che invece di pubblicare una foto della sua linea di costumi, ecco che sulla pagina della Ferragni è apparso lo screenshot di un costume appartenente alla linea lanciata da Giulia De Lellis.

Come si diceva, però, si è accorta in tempo dell'errore che ha commesso e pochi minuti dopo è subito corsa ai ripari eliminando lo scatto della De Lellis dalla pagina Instagram. Ma ormai la 'frittata era stata fatta', dato che lo scatto aveva già fatto il giro del web e dei social ed era finito prontamente anche sulle pagine di Dagospia.

Da parte della Ferragni silenzio assoluto su quello che è accaduto ieri pomeriggio, mentre la bella Giulia De Lellis ha commentato il post Instagram di Alberto Dandolo dicendo: ''Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto. E se così fosse grazie Chiara''. Vedremo se nelle prossime ore arriverà anche la versione dei fatti della Ferragni su questo 'epic fail' arrivato nel caldo sabato pomeriggio di giugno.

Nuovo amore per la bella De Lellis: addio Damante ora c'è Andrea Iannone

Intanto, la bella Giulia De Lellis continua ad essere tra le protagoniste indiscusse di questa estate, complice la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante e l'inizio della love story con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Dopo i primi rumors, Andrea e Giulia sono usciti definitivamente allo scoperto e hanno scelto di non nascondersi più.

Proprio nelle scorse ore i due sono stati paparazzati insieme, in sella alla moto del campione della Motogp, incuranti della presenza dei vari fotografi pronti a scattare le prime immagini di questa coppia che sicuramente terrà banco per tutta l'estate. Intanto Damante a Spy ha ammesso di essere amareggiato per la fine della relazione con la De Lellis.