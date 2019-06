Dopo aver difeso Angela Nasti dalle tante critiche che ha ricevuto ultimamente, sua sorella Chiara ci ha tenuto a fare un'importante precisazione: sul profilo Instagram della fashion blogger, in queste ore sono stati caricati dei video di smentita ad una cosa che ha detto l'ex tronista. Alla 20enne che ha sostenuto di non aver bisogno di Uomini e donne per fare pubblicità ai suoi bikini, l'influencer, ha risposto che il brand in questione è soltanto di sua proprietà.

La precisazione di Chiara Nasti

Dopo essere stata sulla bocca di tutti per la fine della breve storia con Alessio Campoli, in queste ore Angela Nasti è al centro delle chiacchiere per un piccolo dibattito familiare. La giovane, per rispondere a chi l'ha accusata di aver partecipato a Uomini e Donne solo per visibilità, ha fatto sapere che i suoi bikini vendevano già molto bene e che non aveva bisogno dell'esposizione in Tv.

"Ogni tanto tirate in ballo il business.

Io non ne ho bisogno perché il mio brand si vendeva lo stesso. Secondo voi avevo bisogno di visibilità?", ha dichiarato l'ex tronista su Instagram questa mattina.

A qualche ora da questo sfogo della napoletana, sua sorella Chiara ha deciso di intervenire in prima persona per fare un'importante precisazione a riguardo: "Angela si spaccia per quella che ha un brand in comune con me. Mi dispiace, è solo mio".

L'intervento della popolare fashion blogger, non voleva essere di certo un rimprovero alla sua amatissima sorella: la giovane, infatti, ha usato un tono scherzoso quando ha detto che il marchio di costumi da bagno che l'ex protagonista di U&D ha spacciato per suo, in realtà è di proprietà della maggiore delle Nasti.

Stando alle ultime dichiarazioni, dunque, Angela sarebbe soltanto testimonial di una linea di bikini che ha ideato Chiara, che a sua volta presa l'immagine e il nome a questi capi d'abbigliamento che riscuotono tanto successo tra le giovanissime.

L'influencer difende Angela dopo la rottura con Alessio

Nonostante la piccola precisazione che ha fatto sul brand di bikini che sponsorizza, in questi giorni Chiara Nasti si è esposta più volte per difendere Angela dalle tante accuse che le sono state fatte. Da quando è stata ufficializzata la rottura tra la tronista e Alessio Campoli, la maggior parte delle persone ha puntato il dito contro la ragazza, che avrebbe partecipato a Uomini e Donne soltanto per avere un tornaconto economico e d'immagine da questa esperienza.

"Mia sorella non ha preso in giro la redazione, è solo uscita con un ragazzo che ha accettato la situazione non appena gli è stato presentato il problema. Non capisco tutte queste colpe che le attribuite. A lei avrebbe fatto molto più comodo prendere 300 mila "like" dopo il programma", ha detto l'influencer.