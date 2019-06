Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono convolati a nozze soltanto da pochi giorni. I due si sono sposati a Caserta e a presenziare a questo evento ci sono stati diversi volti noti di Uomini e donne. Le telecamere hanno ripreso tutti i momenti più salienti, che sono stati poi postati all'intero del sito di The Hottest Wedding. In molti sono i fan della donna che non hanno però apprezzo l'abito della sposa, i capelli o il make-up ed hanno commentato sotto alcune foto postate dall'influencer in maniera negativa.

In un momento di sfogo, l'ex tronista di U&D ha scritto su Instagram che molto probabilmente quelle che parlavano così erano della persone infelici con le magliette da 1,50 euro. Sul web si è scatenata la polemica ed anche alcuni personaggi conosciuti come Francesco Chiofolo hanno commentato quanto accaduto.

Le parole di Francesco Chiofalo

Le parole dell'ex Miss Italia non sono per niente piaciute a molti dei suoi follower, nonostante la donna abbia poi deciso di scusarsi.

Chiofalo contro Clarissa Marchese: 'Facce da bravi ragazzi, ma invece sono perfidi'

A non gradire le dichiarazioni di Clarissa è stato anche Francesco Chiofalo, che attraverso delle storie Instagram ha detto la sua sulla questione. ''Queste facce da bravi ragazzi, ma poi sono perfidi come dei serpenti. Adesso chiedete scusa, ma intanto la tendenza a classificare le persone in base ai soldi che uno ha, le magliette da 1,50 euro o 200 euro ce l'avete. Tutti bravi a chiedere scusa quando la gente si arrabbia'' dichiara Chiofalo.

Il ragazzo ha poi continuato dicendo: ''Ci sono ragazze madri, orfani che vivono in case famiglia, gente disoccupata e in tante altre situazioni. Mi fa piacere che la vostra vita sia piena di sfarzi e di lusso, ma questo non vi permette di sentirvi migliori degli altri andandoli ad insultare.

Vergogna.''

La polemica stenta a placarsi

Sui social, la polemica nei confronti di Clarissa Marchesa non sembra di certo essersi placata. A poco sono infatti servite le scuse che lei stessa ha scritto sui social. Al momento, la ragazza non ha risposto alle affermazioni, anche piuttosto pesanti, dell'ex protagonista di Temptation Island. La donna potrebbe decidere di lasciar correre quanto dichiarato dal ragazzo per non alimentare ancora la 'fiamma' che si è accesa sulla questione.

Nelle scorse ore, a dire la sua ci ha pensato anche l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella. La ragazza ha scritto sui soci profili social che bisogna sempre ricordare da dove si viene e che l'umiltà è alla base di ogni vera ricchezza. 'Quando nella vita ti sei fatta forza prima di guadagnare soldi facili, viene molto difficile se non impossibile criticare chi ha meno possibilità' scrive Teresa su Instagram.