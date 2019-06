Negli scorsi giorni si è celebrato il matrimonio tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due si sono conosciuti all'interno della trasmissione televisiva Uomini e Donne, dove sono stati ospiti qualche giorno prima delle nozze. All'evento erano presenti tanti volti noti del programma della De Filippi ed il tutto è stato tempestivamente filmato dalle telecamere ed elaborato in modo da essere postato sul sito di The Hottest Wedding. A molti non sono però piaciute le sue scelte per quanto riguarda trucco, parrucco e anche l'abito.

Sotto ad alcune foto postate su Instagram si possono leggere infatti alcune critiche su queste tematiche, a cui la novella sposa ha però voluto rispondere.

U&D gossip, Clarissa Marchese risponde alle critiche

L'ex Miss Italia ha deciso di rispondere alle critiche di alcuni haters attraverso un commento su Instagram. La donna ha inizialmente ringraziato tutti coloro che le hanno fatto i loro migliori auguri per il suo matrimonio, ma ha poi voluto spendere alcune parole per chi l'ha tanto criticata.

Nelle sue dichiarazioni, ha scritto che non dava assolutamente peso a chi ha scritto delle cose brutte nei suoi confronti: 'Vi immagino nella vostra casa triste, con la maglietta cinese di un euro e cinquanta'.

Clarissa ha poi precisato che anche lei vede certe volte delle spose con degli abiti nuziali anonimi o con una capigliatura che sembra quella da prima comunione, ma non lo va di certo a dire. Le sue parole sono state comunque molto dure ed incisive, tanto da scatenare una polemica ulteriore nei suoi riguardi.

L'ex tronista su Instagram: 'Giusto un consiglio di educazione per voi'

Clarissa ha continuato dicendo che l'unica cosa che augurerebbe ad una persona che sta vivendo il giorno più bello della sua vita, anche se non le piace il suo look. è tanta felicità. 'Un consiglio di educazione per voi, l'essere gentili ripaga sempre. Ve lo dice una che comportandosi bene ha ottenuto tanto dalla propria vita. Provateci anche voi, magari succede lo stesso' scrive l'ex tronista di Uomini e Donne.

Ovviamente, le sue dichiarazioni hanno dato adito ad altre critiche nei suoi confronti. A molti non è infatti piaciuto quello che ha scritto sui social. C'è ad esempio chi scrive: 'Vorrei dire alla carissima Clarissa Marchese che spesso c'è più gusto in una maglietta da 1,50€ che in abiti strapagati solo per il marchio. Il suo matrimonio è la prova. Il gusto e l'eleganza sono un'altra cosa' e ancora 'Ma ci rendiamo conto che sull'altare c'erano più fotografi che chierichetti?' oppure 'Ho sempre pensato che dietro quell'aria da santarellina c'era una persona snob e acida'.