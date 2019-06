Fabio Colloricchio ha parlato spesso della sua ex Nicole Mazzocato all'interno della trasmissione televisiva spagnola Supervivientes. L'ex tronista di Uomini e donne ha deciso infatti di lanciarsi in questa nuova avventura e partecipare alla versione iberica dell'Isola dei Famosi. Da quando è all'interno del programma però, il ragazzo sta facendo molto discutere per le sue rivelazioni su Nicole. Inoltre, nei giorni scorsi ha avuto un rapporto intimo con la concorrente Violeta ed il tutto è stato ripreso dalle telecamere. Solo alcune ore fa invece, il ragazzo ha parlato della vita intima tra lui e l'ex corteggiatrice, rivelando di non esserne mai stato soddisfatto.

Le nuove dichiarazioni di Fabio Colloricchio

Fabio e Nicole rappresentano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due si sono sempre mostrati molto felici ed uniti attraverso i social, ma dagli ultimi racconti dell'ex tronista sembra che in realtà i problemi nella coppia non mancavano di certo. Dopo aver rivelato giorni fa ai suoi compagni d'avventura a Supervivientes di aver passato 4 anni d'inferno nella sua precedente relazione, poche ore fa si è lasciato andare a delle 'confessioni' sulla sua vita intima con la Mazzocato.

Colloricchio, ex U&D, rivela di non essere mai stato felice dei rapporti intimi con Nicole

Parlando con la sua nuova fiamma Violeta, il ragazzo avrebbe confessato di non essere mai stato contento dei rapporti intimi con Nicole. A quel punto la Mangrinan ha affermato di non riuscire a comprendere come abbia potuto stare con lei per ben quattro anni.

L'ultimo post della Mazzocato su Instagram

Dopo aver visionato il video intimo di Fabio e Violeta. Nicole aveva scritto sul suo profilo Instagram di non voler più essere associata alla sua precedente relazione e che non le piacciono le persone che creano scandalo solo per far parlare si sé.

Nelle scorse ore però la donna ha lanciato quella che sembra essere una vera e propria frecciatina nei confronti di Fabio Colloricchio.

La ragazza ha infatti scritto sul suo profilo social che bisognerebbe analizzare se stessi prima di giudicare gli altri e sparare a zero sulle persone quando le colpe sono sempre al cinquanta e cinquanta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne conclude poi dicendo le seguenti parole: 'Voglio dire una cosa e spero sia l'ultima: alle volte è meglio tacere e rischiare di passare per stupidi, anziché aprire bocca e togliere tutti i dubbi'.

Sicuramente però, la Mazzocato continuerà a difendersi dopo le ultime esternazioni del suo ex. Il ragazzo sembra infatti continuare a parlare di lei e della loro relazione in maniera non proprio carina. I fan dell'ormai ex coppia hanno molto criticato il comportamento di Colloricchio all'interno di Supervivientes.