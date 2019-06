Fabio Colloricchio continua a far parlare di sé all'interno del programma televisivo spagnolo Supervivientes, l'edizione iberica de L'Isola dei Famosi. All'interno della sua avventura nel reality, l'ex tronista di Uomini e donne ha incontrato una nuova fiamma da nome Violeta Mangrinan, anche quest'ultima ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. La ragazza ha lasciato in diretta tv l'uomo con cui era fidanzata proprio per l'ex di Nicole Mazzocato.

Pubblicità

Pubblicità

Tra i due è scoppiata la passione sotto gli occhi indiscreti delle telecamere e il video di quanto successo è circolato in diversi siti web. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera sono arrivate nell'isola le rispettive mamme dei due protagonisti.

La mamma di Violeta fredda con Fabio Colloricchio

Nel corso della diretta televisiva di ieri sera di Supervivientes, la produzione del programma ha deciso di far incontrare a Violeta e a Colloricchio le rispettive future suocere.

Colloricchio incontra a Supervivientes la sua futura suocera che dice: ‘Sei una canaglia’

Mentre la Mangrinan ha avuto un lieto incontro con la mamma dell'ex tronista con cui si è scambiata un caloroso abbraccio, la stessa cosa non si può dire per Fabio. La futura suocera di lui è apparsa infatti molto fredda nei confronti di Fabio e gli ha addirittura dato della 'canaglia'.

Molto probabilmente la donna non avrà gradito la notte di passione della propria figlia con l'ex tronista di Uomini e Donne mandata in onda in Spagna. Le polemiche riguardo a quell'incontro 'ravvicinato' sono state tante sul web e quasi sicuramente anche la mamma di Violeta non avrà preso proprio bene la notizia e la vista di quelle immagini.

Pubblicità

Fabio Colloricchio parla della sua ex relazione con Nicole

Il comportamento di Fabio Colloricchio all'interno di Supervivientes è stato parecchio criticato, soprattutto dopo che l'ex tronista di U&D ha parlato in malo modo della sua passata relazione con Nicole Mazzocato. Il ragazzo ha infatti dichiarato, durante la sua permanenza nel programma, che con Nicole ha passato 4 anni d'inferno e che i rapporti di coppia non erano poi così passionali come lui avrebbe voluto.

Inoltre il concorrente ha dichiarato che Violeta è molto più bella di Nicole, lasciando i fan dell'ormai ex coppia molto stupiti. La stessa Nicole si è detta molto stupita di queste rivelazione, dato che i due si erano lasciati in ottimi rapporti. Dopo la messa in onda del video intimo dell'uomo con la Mangrinan, la Mazzocato ha voluto prendere le distanze dalla sua ex relazione ed ha espresso la sua ostilità per chi pur di far parlare di sé è disposto a dare scandalo.

Pubblicità

In molti sono i fan che le hanno dato ragione e che al contrario non hanno per nulla apprezzato le rivelazioni del ragazzo.