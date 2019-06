Fabio Colloricchio, attualmente protagonista del reality spagnolo Supervivientes, non smette di parlare della relazione con la sua ex Nicole Mazzocato. Dopo aver rivelato di aver vissuto quattro anni d'inferno con Nicole e che la passione tra i due non era come lui avrebbe voluto, nelle ultime ore ha addirittura rivelato che lei l'avrebbe tradita. L'uomo, che da alcune settimane ha intrapreso un flirt con la concorrente Violeta Mangrinan, sta facendo molto discutere all'interno dell'Isola dei Famosi in versione iberica. Il suo comportamento non è stato molto apprezzato dai fan. Le sue ultime rivelazioni hanno stupito in senso negativo.

Fabio Colloricchio e le rivelazioni sulla Mazzocato

L'ex tronista di Uomini e Donne sta diventando sempre più intimo con Violeta. I due, addirittura, hanno consumato la loro passione davanti alle telecamere del programma. Soltanto qualche ora fa, il ragazzo, parlando con i suoi compagni di squadra, si è lasciato andare a nuove pesanti dichiarazioni. A Supervivientes, alcuni suoi compagni di squadra hanno chiesto a Colloricchio cosa potesse pensarne Nicole della sua storia con la Mangrinan.

Colloricchio confessa: 'Nicole mi ha tradito e io l'ho perdonata', lei minaccia azioni legali

Il ragazzo, di tutta risposta, ha affermato che non gli interessa cosa pensa lei, rivelando di averla vista l'ultima volta alle Maldive con un ragazzo. Successivamente è arrivata una rivelazione inaspettata: l'ex tronista ha dichiarato che Nicole l'avrebbe tradito e che lui l'avrebbe perdonata, anche se poi la relazione non sarebbe stata più la stessa da circa un anno.

Nicole risponde alle accuse sul suo profilo IG

La Mazzocato, che più volte ha risposto alle esternazioni del suo ex, anche questa volta ha deciso di parlare.

In particolar modo, la donna ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, dove risponde all'ex tronista. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha scritto che, come donna, continuerà a non dire nulla in merito a cose personali, in quanto non si ritieni un'infame.

'La vita ci riserva il Karma e da lì non si può scappare. Di ogni frase detta con il mio nome se ne occuperà un mio legale. Io non so più chi sia questa persona e non posso accettare le calunnie fatte solo per vittimismo o per una possibile vittoria' scrive la Mazzocato.

Insomma, Nicole sembra essere davvero molto arrabbiata con il suo ex, che, nel corso della sua partecipazione al reality 'Supervivientes', ha rivelato diversi particolari riguardo alla loro relazione. Non si sa se effettivamente il tradimento sia avvenuto o meno, dato che Nicole non ha smentito la cosa in maniera specifica. Sicuramente, nel corso della prossima puntata del reality Superviventes, l'ex tronista di Uomini e Donne sarà avvisato di quanto scritto dalla sua ex.