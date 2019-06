Il Grande Fratello 16 è da poco terminato. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama. La donna si è portata a casa l'ambito montepremi di 100 mila euro in gettoni d'oro. Dopo l'uscita dal reality, Martina e Daniele Dal Moro si sono mostrati spesso insieme ed hanno rivelato di aver dormito nello stesso letto, anche se hanno dichiarato di aver solo parlato. Il ragazzo, all'interno del GF, non sembrava molto preso dalla Nasoni, al contrario di quest'ultima.

Tra i due ci sono stati infatti parecchi litigi e mai un vero e proprio avvicinamento. I fan del programma hanno criticato parecchio l'ex gieffino, accusandolo di stare con la ragazza solo perché ha vinto il gioco ed i soldi.

Grande Fratello 16, Dal Moro risponde alle critiche

Il ragazzo, ha postato sul suo profilo Instagram uno screen di un commento in cui viene appunto accusato di stare intorno a Martina solo per i 100 mila euro da lei vinti al GF.

Daniele ha così scritto le seguenti parole: 'Se le rubo 100 mila euro in realtà me ne restano 99.700 perché in realtà per ora cene e benzina li pago io. Grazie comunque per far si che io non perda il focus della situazione'.

Dopo, ha pubblicato un nuovo post in cui ha scritto che ogni qual volta legge queste cose si fa delle grandi risate, ma ogni tanto è giusto anche far valere il proprio pensiero di fronte alle persone che cercano di farlo passare per come non è. 'Questo si chiama volersi bene ed io non mi sono voluto bene per troppo tempo' specifica Dal Moro.

Martina e Daniele si mostrano sempre più vicini sui social

Dopo aver terminato la sua avventura all'interno del Grande Fratello, Daniele e Martina sembrano essere più vicini che mai. Il loro rapporto sembra infatti essere in una fase di consolidamento ed aver abbondato quel periodo burrascoso vissuto all'interno del reality. La lontananza dai riflettori pare aver giovato parecchio al loro rapporto. Nel corso della loro permanenza nel gioco, i due si erano scambiati soltanto alcuni baci e nulla di più.

Finita la trasmissione però, i due hanno passato una notte in hotel insieme, come loro stessi hanno rivelato all'interno dei salotti televisivi di Barbara D'Urso. Daniele e Martina hanno però cercato di sviare un po' la cosa, dicendo di aver solo chiacchierato e nulla di più. Entrambi però sui social non nascondono di passare del tempo insieme, anche se sulla loro vita sentimentale sono sempre molto vaghi. Molto probabilmente, i due hanno deciso di conoscersi più approfonditamente prima di prendere qualsiasi decisione.

Alcuni fan del programma sperano comunque che tra i due possa nascere una bella love story.